Энергетика Кыргызстана в плане ГОЭЛРО

По некоторым источникам основой плана ГОЭЛРО (сокр. от Госуда́рственная комиссия по электрифика́ции Росси́и) стали наработки, созданной в 1916 году в отделе энергетики, академической Комиссии по изучению естественных производительных сил России (КЕПС) во главе с проф. В.И.Вернадским. В разработке этого плана принимали участие практически все выдающиеся учёные России в составе более 200 человек. Окончательно состав электрификационной комиссии был утверждён президиумом Высшего Совета Народного хозяйства России 21 февраля 1920 года. Председателем комиссии был назначен видный учёный-энергетик того времени Глеб Кржижановский.

План ГОЭЛРО был планом развития не одной энергетики, а всей экономики страны. В нем предусматривалось строительство предприятий, обеспечивающих эти стройки всем необходимым, а также опережающее развитие электроэнергетики. И все это привязывалось к планам развития всех территориальных образований, включая и Кыргызстан.. План был рассчитан на 10-15 лет, в течение которых предусматривалось строительство 30 районных электрических станций (20 ТЭС и 10 ГЭС). В числе первоочередных намечалось построить Штеровскую, Каширскую, Горьковскую, Шатурскую и Челябинскую районные тепловые электростанции, а также ГЭС - Нижегородскую, Волховскую, Днепровскую, две станции на реке Свирь и др. В рамках проекта было проведено экономическое районирование, выделен транспортно-энергетический каркас территории страны. Проект охватывал восемь основных экономических районов (Северный, Центрально-промышленный, Южный, Приволжский, Уральский, Западно-Сибирский, Кавказский и Туркестанский).

В разработке плана ГОЭЛРО активное участие принимала специально созданная туркестанская группа во главе с Г. К. Ризенкампфом, в составе нижеследующих учёных и исследователей В. Д. Журина, В. М. Бузиловой, А. М. Евстифеева, Е. Е. Скорнякова, В. В. Заорской-Александровой. В качестве консультантов выступали И. Г. Александров, А.В. Чаплыгин, Г. Д. Дубеллир, Р. А. Ферман, Е. Я. Шульгин, которые хорошо были знакомы с основными районами Средней Азии.

Учитывая исключительное значение электрификации для подъёма экономики и культуры Туркестанского края комиссия ГОЭЛРО очень тщательно подошла к определению её перспектив развития. В комиссию был представлен ряд докладов по этому вопросу: В. Д. Журина, А. М. Евстифеева "Об электрификации Ферганского, Зеравшанского районов и Семиреченской области", Г. К. Ризенкампфа "О хлопковой оросительной программе и электрификации Туркестана", "Проблема орошения Туркестана", "Перспективы развития Туркестана на ближайший период времени по установлению нормальной жизни", Г. Д. Дубеллира "Схема электрификации Туркестанского района", "Электрификация гужевых дорог в связи с орошением Туркестана" и ряд других. В своей деятельности комиссия широко использовала материалы исследований и изысканий В.А. Васильева (фото 2) и И. Г. Александрова, проведённых ими длительный период в составе научно-исследовательских партий на территории Средней Азии.

В плане ГОЭЛРО для выполнения всех поставленных задач по строительству электростанций и электрификации страны предусматривалось широкое использование местных топливных ресурсов или водной энергии, особенно в регионах, бедных топливом. При этом отмечалась недостаточная изученность энергетических ресурсов этого края, особенно возобновляемых и в первую очередь водных. "Теперь же важно, твёрдо, с крайней настойчивостью… организовать изучение запасов водной энергии и дать возможность широким слоям населения почувствовать всю важность и всё значение использования живой силы водных потоков", отмечалось в плане ГОЭЛРО.

На основании научных исследований, проведённых изыскательскими партиями ОЗУ ГУЗиЗ в предшествующие годы, и возглавляемых И.Г.Александровым, В.А.Васильевым, Н.Н.Епанчиным, С.Н.Новацци, А.К.Болдыревым, А.И.Кузнецовым и другими исследователями, комиссия ГОЭЛРО, отмечала наличие в Средней Азии (в том числе Кыргызстане) богатейших гидроэнергетических ресурсов, обладающих за счёт больших уклонов рек (отношения падения реки на каком-либо её участке к длине этого участка) значительными потенциальными ресурсами, и ставила вопрос о необходимости их использования для производства электроэнергии и электрификации народного хозяйства . При этом особо было подчёркнута необходимость и возможность их комплексного использования для нужд энергетики, ирригации, водоснабжения и других целей.

Спустя много лет по данным расчётов, проведённых в 1958-1961 годах в институте "Гидропроект" имени С.Я.Жука, полный теоретический гидроэнергетический потенциал всех рек Кыргызстана был определён в 16,3 млн. кВт по мощности и 142,5 млрд. кВт·ч по энергии, подтвердивший предварительные выводы комиссии ГОЭЛРО.

В области гидроэнергетики, определяя перспективы развития экономики Кыргызстана, комиссия ГОЭЛРО, предусмотрела создание здесь своей собственной энергетической базы, путем строительства целого ряда гидроэлектростанций: в нижнем течении реки Нарын (выше местечка Уч-Коргон) мощностью 30 тыс. кВт с расширением её в ближайшие десять лет до 80-100 тыс. кВт ; на реке Сох в Южном Кыргызстане - в несколько десятков киловатт; в низовье реки Чуй на перепаде Атбашынского канала около с. Молдовановки мощностью 3 тыс. кВт ; в верховьях реки Чуй на перепаде магистрального канала у местечка Жел-Аргы (Кеминский район) мощностью 30 тыс. кВт и на реке Аламедин мощностью несколько десятков киловатт.

Все проекты этих ГЭС на начальной стадии проектирования и на основании технико-экономических обоснований и расчётов позднее были разработаны Среднеазиатским отделением института Гидропроект (САОГИДЭП) в г.Ташкенте.

В области теплоэнергетики, учитывая наличие в Кыргызстане огромных природных запасов различных видов органического топлива (в первую очередь угля, запасы которого по оценкам специалистов, превышали 30 млрд. тонн), комиссия ГОЭЛРО предусматривала в Семиреченском районе строительство нескольких тепловых электростанций. Позднее, на основании этих решений, в качестве первоочередных были приняты Фрунзенские дизельные электростанции: ДЭС-1 с тремя теплоагрегатами мощностью 340+340+400 л.с., и ДЭС-2 с шестью теплоагрегатами мощностью 2х1000+2х1400+2х825 л.с.

В области развития сельской электрификаци Кыргызстана комиссией ГОЭЛРО как и для всей страны, были предусмотрены, заложенные в разделе "Электрификации и сельское хозяйство" плана ГОЭЛРО,принципы

электрификации сельскохозяйственных потребителей принципы механизации и оснащение их различными машиинами и оборудованием.

Этот раздел плана ГОЭЛРО БЫЛ написан председателем комиссии Г. М. Кржижановским по материаламисследований и изыскателей: И.Г.Александрова, Б.И.Угримова, В.А.Васильева, Е.Е.Скорнякова, В.В.Заорской-Александровой и др., которые в составе изыскательских партий проводили многолетние научно-исследовательские изыскания в основных районах Средней Азии.

При этом в плане ГОЭЛРО отмечалось, что главное внимание на первом этапе электрификации сельского хозяйства должно уделяться электрическому приво¬ду стационарных сельскохозяйственных машин – молотилок, веялок, соломо-, корне-, клубнерезок, прессов, зерноочистителей, насосов и др., а в дальнейшем - электроприводу передвижных (мобильных) агрегатов - тракторов, лебёдок, культиваторов, транспортных машин.

Для обеспечения культурно-бытовых потребностей всего сельского населения страны предусматривалось использование электрической энергии для освещения, водоснабжения, работы мельниц, кустарных предприятий и т. п.

Были рассчитаны и средние нормы электропотребления. Так для южныхрайонов норма расхода электроэнергии была принята в размере около 50 кВт на тысячу десятин культурной площади.

Однако учитывая низкий уровень развития сельского хозяйства, распыленность малопроизводительных индивидуальных крестьянских хозяйств,кочевой быт животноводов, полное отсутствие технических средств, в Кыргызстане электрическая энергия на сельскохозяйственные цели ы этот период не применялась. Не было ни одной сельской электростанции, а существующие промышленные и коммунальные станции были маломощными и не могли обеспечить электроэнергией даже те предприятия и коммунально-бытовой сектор, для которых они строились.

Поэтому практическое начало электрификации сельского хозяйства было положено в годы первой пятилетки после проведения первых этапов коллективизации, создания колхозов, совхозов и МТС и оснащения их сельскохозяйственной производительной техникой: тракторами, молотилками и другими сложными машинами, что потребовало электрификации

производственных процессов путём строительства сельских электростанций.

22 декабря 1920 года, выработанный комиссией план ГОЭЛРО был одобрен VIII Всероссийским съездом Советов, а 21 декабря 1921 года он был утверждён Постановлением Совета Народных Комиссаров "О плане электрификации России".

Первой электростанцией, из запланированных планом ГОЭЛРО на территории Кыргызстана, стала Атбашынская ГЭС (позднее названная Малой Аламединской ГЭС) мощностью 410 кВт, первый агрегат которой был введён в эксплуатацию 26 декабря 1928 года, второй – 19 января 1929 года.

Развитие тепловой энергетики в Кыргызстане началось со строительства небольших дизельных электростанций в 1921-1925 годах в городах Каракол (6 л.с.), Бишкек (16+40 л.с.) и Жалал-Абад (45 л.с.).

Начало сельской электрификации началось со строительства в 1929 году двух небольших гидроэлектростанций в селе Водном Кировского района мощностью 6 кВт и в селе Уч-Коргон Кадамжайского района мощностью 22,5 кВт

Первая высоковольтная линия электропередачи напряжением 13,2 кВ была введена в эксплуатации в 1928 году, для выдачи мощности от Атбашынской (МАГЭС) ГЭС потребителям города Фрунзе.

Начало создания энергосистемы республики началось в 1931 году с пуском в эксплуатацию Фрунзенской ДЭС-1 и первых попыток включения её вручную на параллельную работу с Атбашынской ГЭС по линии электропередачи напряжением 13,2 кВ.

Таким образом, несмотря на то, что к моменту принятия плана ГОЭЛРО, в Кыргызстане практически полностью отсутствовала энергетическая база, трудом учёных, исследователей, изыскателей, проектировщиков, эксплуатационного персонала в республике был заложен фундамент будущей энергетической системы, которая в настоящее время состоит из 18 электрических станций общей мощностью 3678 МВт, в том числе 16 ГЭС и две ТЭЦ, надёжно обеспечивающие электроэнергией все отрасли народного хозяйства: промышленность, транспорт, жилищно-коммунальный сектор, сельское хозяйство и другие отрасли.

Автор: Юрий Беляков