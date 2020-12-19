Айтматоведы решили взять шефство над памятником великому писателю

Cотрудники Института языка и литературы имени Чингиза Айтматова Национальной академии наук заявили о том, что берут постоянное шефство над установленным на днях памятником великому писателю.

Ученые-филологи будут внимательно следить за санитарным состоянием этого айтматовского мемориала в сквере перед входом в главный корпус Национальной академии. Каждый день будут возлагаться цветы. Об этом VB.KG сообщил председатель Отделения общественных наук НАН, директор Института имени Айтматова академик Абдылдажан Акматалиев.

Он напомнил, что памятник был торжественно открыт в знаковый день и час: в полдень 12 декабря, в 92-ю годовщину со дня рождения писателя. Молодые скульпторы Шекербек Имамбаев и Бакыт Асанов создали трехчастную композицию. Сидящий на садовой скамейке Айтматов. Летящие над айтматовскими книгами журавли. Воспетые в "Белом пароходе" ("После сказки") олени.

Надо добавить, что идея установки памятника у главного здания Академии наук в период празднования 90-летия народного писателя в 2018 году была выдвинута директором Института языка и литературы имени Чингиза Айтматова академиком Абдылдажаном Акматалиевым.

Его инициатива была поддержана академиками Абдыганы Эркебаевым, Тураром Койчуевым, Мамбетом Мамакеевым, Алтаем Борубаевым, Аскаром Какеевым, Миталипом Мамытовым и другими энтузиастами на встрече с сотрудниками Института.

Спонсорами сооружения памятника выступили Абдылдажан Акматалиев, Алтай Борубаев, Абдыганы Эркекбаев, Лайли Укубаева, Осмон Тогусаков, Мустафа Кидибаев, Асанкадыр Жунушов, Сыртбай Мусаев, Муратбек Бегалиев, Эсен Алымкулов, Азиз Эшмамбетов, Толобек Абдырахманов.

Кстати, академик Акматалиев недавно издал 792–страничную (причем большого формата) суперкнигу "Чингиз Айтматов". Уникальность в том, что таких объемных книг об Айтматове, не считая, разумеется, очень объемной коллективной "Айтматовской энциклопедии", попросту никогда ни у одного индивидуального автора не было.

Новинку, как уже рассказывалось в "ВБ", можно назвать и "Мой Чингиз Айтматов", она включает интересные авторские воспоминания. Акматалиев профессионально занимается айтматоведением больше 40 лет, успешно защитил кандидатскую, докторскую, возглавил сначала академический Институт языка и литературы, а затем и все Отделение общественных наук. Десятки лет, с 1985–го по 2008–й, был ближайшим другом писателя.

Когда в начале 2008–го бакиевcкая клика "попросила" Айтматова с поста посла КР в Бельгии, Акматалиев сказал мэтру:

- Агай, когда вернетесь из Брюсселя, располагайтесь в моем директорском кабинете в главном корпусе Нацакадемии. Это теперь будет ваш служебный кабинет. Ведь вы - академик НАН с 1974 года, главный редактор академических изданий эпоса "Манас".

Увы, болезнь и смерть помешали Айтматову расположиться в том кабинете. Зато теперь под окнами главного корпуса Нацакадемии памятник, над которым шефствуют айтматоведы во главе с Акматалиевым.