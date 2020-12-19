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Садыр Жапаров рассказал, почему выступает только на кыргызском языке

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- Бакыт Басарбек
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Кандидат в президенты Садыр Жапаров в интервью рассказал журналистам, почему выступает только на кыргызском языке.

По его словам, многие задают ему вопрос, знает ли он русский язык. "Это потому, что я выступаю только кыргызском языке. Я - кыргыз. Кыргызский это мой родной язык. Я впитал его с молоком матери. Я на нем думаю", - сказал Жапаров.

Кандидат отметил, что знает русский язык. "Я хорошо знаю русский, пишу, читаю и говорю на нем, когда это необходимо. Но в моей школе русский язык преподавался на кыргызском языке. Поэтому у меня не такая богатая речь как у журналистов", - сказал он.

Политик добавил, что все граждане Кыргызстана должны знать кыргызский язык, но русский язык должен сохранить статус официального.

Садыр Жапаров также извинился перед гражданами и СМИ за то, что во время его последней пресс-конференции не был обеспечен синхронный перевод. "Это была стратегическая ошибка организаторов", - подчеркнул кандидат.

Источник: elgezit.kg


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URL: https://www.vb.kg/395331
Теги:
русский язык, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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