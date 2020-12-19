Среди кыргызстанцев в России развернули профилактическую работу

Нормам поведения в стране пребывания посвящена профилактическая работа, развернутая среди молодых кыргызстанцев в России. Этим занимаются сотрудники дипучреждений Кыргызстана, представительств Госслужбы миграции и МВД КР в РФ.

Очередная встреча на данную тему, как сообщили в представительстве, была проведена с соотечественниками, которые в свободное время тренируются в спортивном клубе "Ак-Барс" в Москве. Молодым людям рассказали о проводимой представительством работе по борьбе с организованной преступностью, сформированной по этническому принципу. И напомнили о необходимости неукоснительного соблюдения общественного порядка и российских законов.

В свою очередь, тренеров спортивных клубов призвали также заниматься профилактикой правонарушений среди своих воспитанников, способствовать развитию у них не только физических способностей, но и нравственных качеств.

Всем участникам встречи рекомендовали находиться на постоянной связи с посольством и представительствами ГСМ и МВД КР в РФ, с кыргызскими диаспоральными организациями, посещать официальный сайт и страницы социальных сетей дипмиссии, а в экстренных случаях - звонить на горячую линию.

"Подобные встречи со спортивной молодежью из Кыргызстана будут продолжаться и в дальнейшем", - проинформировали в представительстве МВД КР.

Как рассказали в кыргызской диаспоре, сегодня только в Москве действует ряд клубов, в которых тренируются приезжие из Кыргызстана, увлекающиеся смешанными единоборствами. Увлекаются молодые кыргызстанцы и другими видами спорта, успешно участвуют в региональных и международных соревнованиях, организуемых в России. "Считаем крайне важным содействовать правильной организации свободного времени, досуга наших юношей и девушек, что особенно актуально в нынешние времена, связанные с пандемией", - отметили в межрегиональной общественной организации "Кыргыз биримдиги".