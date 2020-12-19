Каракол станет культурной столицей Содружества в 2022 году

На заседании Совета глав государств СНГ, состоявшемся 18 декабря, было принято решение "О реализации в 2022 году Межгосударственной программы "Культурные столицы Содружества" в Кыргызской Республике". В соответствии с данным решением статус "Культурной столицы Содружества" получит тогда город Каракол в Кыргызстане.

Упомянутая программа действует в рамках СНГ с 2011 года и реализована уже в большинстве cтран-партнеров. Она предусматривает, как заявлено, "ежегодную концентрацию творческих ресурсов государств Содружества в их нестоличных городах и призвана раскрыть потенциал этих городов, привлекая внимание к их богатому наследию". В 2014 году в таком качестве уже побывал кыргызский Ош.

В странах СНГ проводятся национальные процедуры отбора городов на право получения статуса "Культурная столица Содружества", по результатам которого государство и представляет кандидатуру своего претендента в Совет по гуманитарному сотрудничеству. Последний, в свою очередь, вносит предложение на заседание Совета глав государств СНГ, где и принимаются окончательные решения.

Предложение кыргызской стороны по Караколу было поддержано участниками совместного заседания Совета по гуманитарному сотрудничеству и правления Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств СНГ, которое состоялось 9 декабря 2019 года в Бресте (Беларусь).

Каракол является четвёртым по величине городом Кыргызстана, это один ведущих из промышленных, образовательных, культурных, туристических центров не только Иссык-Кульской области, но и всей республики.

В нынешнем году почетное звание "Культурной столицы Содружества" носит казахстанский город Шымкент, а в 2021-м эстафета перейдет к столице Таджикистана - Душанбе.