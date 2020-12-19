Погода
$ 80.39 - 80.79
€ 98.02 - 99.52

Каракол станет культурной столицей Содружества в 2022 году

185  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

На заседании Совета глав государств СНГ, состоявшемся 18 декабря, было принято решение "О реализации в 2022 году Межгосударственной программы "Культурные столицы Содружества" в Кыргызской Республике". В соответствии с данным решением статус "Культурной столицы Содружества" получит тогда город Каракол в Кыргызстане.

Упомянутая программа действует в рамках СНГ с 2011 года и реализована уже в большинстве cтран-партнеров. Она предусматривает, как заявлено, "ежегодную концентрацию творческих ресурсов государств Содружества в их нестоличных городах и призвана раскрыть потенциал этих городов, привлекая внимание к их богатому наследию". В 2014 году в таком качестве уже побывал кыргызский Ош.

В странах СНГ проводятся национальные процедуры отбора городов на право получения статуса "Культурная столица Содружества", по результатам которого государство и представляет кандидатуру своего претендента в Совет по гуманитарному сотрудничеству. Последний, в свою очередь, вносит предложение на заседание Совета глав государств СНГ, где и принимаются окончательные решения.

Предложение кыргызской стороны по Караколу было поддержано участниками совместного заседания Совета по гуманитарному сотрудничеству и правления Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств СНГ, которое состоялось 9 декабря 2019 года в Бресте (Беларусь).

Каракол является четвёртым по величине городом Кыргызстана, это один ведущих из промышленных, образовательных, культурных, туристических центров не только Иссык-Кульской области, но и всей республики.

В нынешнем году почетное звание "Культурной столицы Содружества" носит казахстанский город Шымкент, а в 2021-м эстафета перейдет к столице Таджикистана - Душанбе.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/395334
Теги:
Каракол, СНГ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  