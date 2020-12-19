И лабораторию, и грант получили

Российская Федерация передала Кыргызстану мобильную лабораторию. Эта мобильная лаборатория - своего рода мини–центр на колесах, предназначенный для проведения лабораторных исследований различных видов бактерий, вирусов, в том числе коронавирусной инфекции, а также продуктов питания и почвы. Такие комплексы особенно востребованы в районах, где отсутствует стационарная лабораторная служба.

Ранее Российская Федерация уже передала Кыргызстану три аналогичные лаборатории, которые очень помогли во время проведения Всемирных игр кочевников в 2018 году. А с начала пандемии COVID–19 в Кыргызстане они были успешно задействованы в регионах для проведения ПЦР–диагностики на коронавирус.

Церемония передачи мобильной лаборатории состоялась на международной научно–практической конференции по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям, в работе которой принимал участие заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач КР Нурболот Усенбаев.

На ней, кстати, рассматривались вопросы координации принятия ответных мер на распространение коронавирусной инфекции, иммунологии и разработки средств профилактики в период COVID–19 в области санитарно–эпидемиологического благополучия населения государств - членов ЕАЭК.

А буквально на днях Евразийский фонд стабилизации и развития положительно рассмотрел заявку Кыргызстана и на получение гранта.

Министр здравоохранения КР Алымкадыр Бейшеналиев во время рабочей поездки в Российскую Федерацию встретился с исполнительным директором Евразийского фонда стабилизации и развития Андреем Широковым для обсуждения вопросов совместного противодействия распространению пандемии COVID–19. А помимо заверений в поддержке, фонд предоставил нашей стране грант на три миллиона долларов для приобретения санитарного транспорта и машин скорой медицинской помощи.

Так что не напрасно министр и его заместитель съездили в Россию.