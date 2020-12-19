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Дышать темно! Предложений от депутатов много, а воз и нынче там

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- Александр Тузов
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Ранее около трех часов на пленарном заседании Жогорку Кенеша депутаты слушали и горячо обсуждали информацию вице–премьер–министра Равшана Сабирова о ходе исполнения постановления ЖК от 26 декабря 2019 года "О мерах по снижению уровня загрязнения воздуха в городе Бишкеке".

Депутат Марлен Маматалиев с горечью отметил, что это постановление Жогорку Кенеша не исполнено полностью.

Точнее было бы сказать, что главные пункты того постановления не выполнены или выполнены лишь частично:

установить контроль ввоза автомобилей, не имеющих катализаторов и устройств, уменьшающих вредность выбросов;

создать инфраструктуру для использования электромобилей;

ускорить полную газификацию жилых домов в Бишкеке и его окрестностях;

усилить контроль за качеством приобретаемого и используемого угля на ТЭЦ;

запретить сжигание твердых бытовых отходов на мусорном полигоне Бишкека;

рассмотреть вопрос о переходе на использование бензина экологического стандарта К–4 и К–5;

запустить пилотный проект по использованию электромобилей государственными учреждениями с 2020 года (в том числе в общественном транспорте);

в дальнейшем приобретать общественный транспорт на газомоторном топливе или электричестве;

в 2020 году начать процедуру строительства мусороперерабатывающего завода в Бишкеке.

К примеру, до начала строительства такого давным–давно необходимого мусороперерабатывающего завода пока очень далеко.

И вообще, одно из немногих новых достижений в защите столичной экологии - закупка 60 работающих на газе автобусов. "Вскоре" (когда?), может быть, закупят еще 100 автобусов на газе. Еще есть намерение поэтапно вывести маршрутки за город, "ведь они так загрязняют атмосферу".

Прибывшие в ЖК вместе с вице–премьером Сабировым представители властных структур обозначили основные причины образования смога. Воздух загрязняют и выхлопные газы автомобилей, и беспардонное сжигание автопокрышек как твердого топлива, особенно в некоторых новостройках. Налицо и строительство все новых многоэтажек без учета "розы ветров". Новенькие небоскребы безжалостно перекрывают сквозные коридоры проспектов и улиц, десятки лет служившие для интенсивного проветривания Фрунзе–Бишкека.

Депутат Дастан Бекешев особенно возмущался тем, что на столичной свалке ("мусорный полигон") непрерывно горят и тлеют отходы. 365 дней в году! Когда погасите?

Ответы чиновников сводились к тому, что нет никакой возможности ликвидировать мусорное пожарище с его жуткими выбросами в атмосферу столицы. Расписались в собственном бессилии?

Не было четкого ответа и на предложение ввести пониженный ночной тариф на электроэнергию, что тоже помогло бы столице.

Выступающие настаивали, что для сокращения выбросов в атмосферу вредных составляющих выхлопных газов автомобилей важно не только качество топлива. Еще важнее - установка фильтров–катализаторов на каждом автомобиле, минимизирующих эти вредные выбросы.

Интересные цифры и факты привел на заседании ЖК директор Бишкекской ТЭЦ Андрей Воропаев. На новой станции здесь работает один блок, второй в резерве. Если понадобится дополнительная выработка электроэнергии из–за нынешнего маловодья - тут же второй блок включат. На старой - 10 котлоагрегатов и 5 турбин. Общая нагрузка составляет 350 мегаватт. Выдаваемая температура воды - 83 градуса.

По словам Воропаева, абсолютно все котлоагрегаты обеспечены фильтрами. Работа котлоагрегатов без фильтров запрещена категорически.

Насчет предлагаемого перехода ТЭЦ полностью на газ Воропаев сказал так:

- Сейчас на закупки угля ТЭЦ расходует около 4,5 миллиарда сомов. При полном переходе на газ бюджет составит около 13,5 миллиарда. Разница огромная, необходимых средств и близко нет.

Кроме того, новые агрегаты ТЭЦ спроектированы специально под кара–кечинский уголь. Это больше социальный заказ, чтобы обеспечить работой местных производителей.

К словам Воропаева надо добавить, что давно предлагалось кара–кечинский уголь сжигать на месте его добычи, там же вырабатывать электроэнергию и передавать ее по ЛЭП в Бишкек. И где тот забытый проект?

Депутат Абдывахап Нурбаев опять и снова поднимал вопрос перехода на использование бензина высоких экологических стандартов К–4 и К–5. Он возмущался, что в Кыргызстан контрабандным путем завозится некачественный бензин. А депутат Максат Сабиров сетовал, что стоимость природного газа повышается с каждым днем.

Ряд депутатов снова, как и год назад, как и еще раньше, настаивали, что необходимо ускорить проведение работ по газификации жилых домов в черте города Бишкека и его окрестностях. Поднимались и вопросы строительства малых и средних ГЭС по всему Кыргызстану.

Предложений интересных оказалось много.

Изложенный пресс–службой ЖК вердикт депутатов о смоге над столицей, конечно, тоже интересен: "По итогам обсуждения депутаты предложили данный вопрос рассмотреть в профильных комитетах Жогорку Кенеша".

Похоже, разогнать зимний смог, как всегда, смогут только весенние циклоны.


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URL: https://www.vb.kg/395337
Теги:
правительство, уголь, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Андрей Воропаев, Депутат, ТЭЦ
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