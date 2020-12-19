В Бишкеке открылся современный мясной магазин

Сегодня, 19 декабря 2020 года в 13:00 часов дня состоялась открытие современного мясного магазина на территории рынка "Дордой дыйкан" (Садыгалиева 9а/2). Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

На открытие приняли участие министр сельского хозяйства Кыргызской Республики Тилек Токтогазиев, глава Ленинского района Чынасыл Чыныбаев и директор рынка Эркинбек Салымбеков.

Площадь магазина 1 тысяча 300 кв.м. на 47 торговых мест с арендной платой 7 тысяч сомов в месяц. Режим работы: каждый день с 8 часов утра до 8 часов вечера.

Отметим, что внутри рынка каждое мясное изделие будет проходить тщательную лабораторную проверку и только после этого будет отправлена на торговый прилавок.