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В Кыргызстане 211 новых случаев COVID-19. За сутки скончались двое

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- ВБ
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На утро 20 декабря в Кыргызстане зарегистрировали 211 новых случаев заражения коронавирусом и внебольничной пневмонией с признаками COVID.

По данным республиканского штаба, новые случаи выявлены:

Бишкек - 64,

Ош - 6,

Чуйская область – 56,

Ошская область - 12,

Таласская область - 3,

Нарынская область - 4,

Иссык-Кульская область – 50,

Джалал-Абадская область – 10,

Баткенская область - 6.

Всего в стране зарегистрировано 79 тысяч 122 случая COVID.

За прошедшие сутки в стране от коронавируса и осложнений, вызванных COVID, скончались 2 человека - в Бишкеке.

Всего с начала пандемии в стране от COVID скончались 1 тысяча 330 человек.


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URL: https://www.vb.kg/395342
Теги:
Кыргызстан, коронавирус
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