В Кыргызстане 211 новых случаев COVID-19. За сутки скончались двое

На утро 20 декабря в Кыргызстане зарегистрировали 211 новых случаев заражения коронавирусом и внебольничной пневмонией с признаками COVID.
По данным республиканского штаба, новые случаи выявлены:
Бишкек - 64,
Ош - 6,
Чуйская область – 56,
Ошская область - 12,
Таласская область - 3,
Нарынская область - 4,
Иссык-Кульская область – 50,
Джалал-Абадская область – 10,
Баткенская область - 6.
Всего в стране зарегистрировано 79 тысяч 122 случая COVID.
За прошедшие сутки в стране от коронавируса и осложнений, вызванных COVID, скончались 2 человека - в Бишкеке.
Всего с начала пандемии в стране от COVID скончались 1 тысяча 330 человек.