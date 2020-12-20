Новиков: Правительство не сторонник госрегулирования цен на продукты

И.о. премьер-министра Артем Новиков во время прямого эфира на Facebook прокомментировал рост цен на продукты питания.

"Скажу открыто, правительство не сторонник государственного регулирования цен на продукты, поэтому тот подход, который был предложен для стабилизации цен позволяет исключить посредников при реализации товаров и обеспечить на ярмарках товары по доступным ценам. У каждого гражданина есть выбор: пойти в магазин и купить по тем ценах, которые указаны там, или выбрать ярмарку. Людям тяжело, поэтому мы постарались сделать так, чтобы у людей была возможность покупать товары напрямую по оптовым ценам", - сказал он.

По словам Новикова, ярмарки работают на территории торговых центров, на парковочных зонах. Там продаются яйца, растительное масло, сахар, мясо, курица по оптовым ценам без накрутки.

"На выходных будут крупные ярмарки. В конце декабря мы сделаем большую тематическую ярмарку с привлечением всех регионов. Мы хотим сделать предновогодний праздник. Это социальные вещи, которые нужно делать, чтобы не нарушить принципы рыночной экономики, но и обеспечить доступность товаров первой необходимости", - сказал он.

Напомним, в ноябре 2020 года по сравнению с ноябрем 2019 года наибольший прирост цен на продовольственные товары среди стран ЕАЭС был зафиксирован в Кыргызстане.

Источник: elgezit.kg