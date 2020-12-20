Мало кому известный борец из Кыргызстана победил титулованных соперников

Борец греко–римского стиля Жоломан Шаршенбеков завоевал первое место на прошедшем в Белграде розыгрыше Кубка мира. Его товарищи по команде не смогли достичь такого впечатляющего результата.

За почетные трофеи сербского турнира боролись представители 32 стран. В каждой весовой категории выступали по 16–18 спортсменов. Чувствовалось, что все борцы сильно соскучились по большим соревнованиям, а потому стремились выступить как можно лучше. Ведь через пару месяцев начнутся лицензионные предолимпийские состязания (если позволит эпидемиологическая ситу-ация), а потому многие мастера борцовских ковров демонстрировали неплохую физическую подготовку и тактическую выучку.

Сборная Кыргызстана готовилась к турниру в Белграде на Иссык–Куле и в Бишкеке. Участвовать в неофициальных подготовительных соревнованиях у наших парней возможностей не было. Впрочем, и их соперники выступали на турнире в Сербии, как говорится, с чистого листа. Так что силы участников розыгрыша Кубка мира были примерно равными.

В нашей команде слабо выступили Кайрат Туголбаев (весовая категория до 82 килограммов), Атабек Азисбеков (87) и что самое неприятное - Акжол Махмудов (77). Акжола сейчас по праву называют одним из самых способных борцов греко–римского стиля нашей страны. Махмудов, несмотря на свой юный возраст, уже успел стать чемпионом Азии, победителем многих международных турниров. Но два года назад он получил тяжелую травму, ему была сделана операция в Германии, затем начался долгий процесс реабилитации. Очевидно, Акжол еще не обрел оптимальную спортивную форму, хотя многие его болельщики надеялись на победу своего любимца в этом престижном турнире.

Узур Джузупбеков (97), Балбай Дордоков (55), Халмурат Ибрагимов (67) смогли занять только пятые места. Имел неплохие шансы стать призером этого турнира Узур Джузупбеков. Он уже опытный борец, успешно участвовал в чемпионатах Азии, но в Белграде звезды отвернулись от него.

Калы Сулайманов (63) занял третье место. В четвертьфинале он победил борца из Армении, в полуфинале проиграл россиянину Жамбулату Локаеву, а в поединке за третье место с минимальной разницей в счете победил представителя Азербайджана Таллеха Маммадова. В принципе Калы Сулайманов мог подняться и на высшую ступень пьедестала почета. Это тоже опытный борец, турнир в Сербии для него далеко не первый. Но, очевидно, Калы находится пока не в оптимальной спортивной форме.

Бронзовую награду завоевал и Руслан Царев (72). Цареву удалось победить двух соперников, а в схватке за бронзу он был сильнее спортсмена из Армении Алика Мнацакяна. Руслан выступил, как говорят спортсмены, в свою силу. Не лучше и не хуже. Но для завоевания олимпийской путевки этого недостаточно. На лицензионных соревнованиях соперничество будет более жестким.

Пока только один раз звучал в Сербии гимн Кыргызстана. Этого права добился Жоломан Шаршенбеков (60).

Сначала наш единоборец досрочно победил Максима Казарского из Беларуси. В четвертьфинале оказался намного сильнее чемпиона Европы 2019 года вице–чемпиона мира 2018 года Виктора Чебану из Молдовы. Кстати, счет на табло после этого поединка вызвал оживленную реакцию у специалистов греко–римской борьбы, присутствовавших на турнире. Мало кому известный боец из Кыргызстана победил титулованного спортсмена со счетом 8:0. Такой результат в этом виде спорта бывает редко. В полуфинале Жоломан взял верх над соперником из Турции Ахметом Уяра почти с таким же результатом - 8:1.

Очень напряженной получилась финальная схватка против борца из России Степана Мараняна. Сначала Шаршенбеков проигрывал сопернику со счетом 0:4, но, собрав волю в кулак, наш борец сумел сравнять счет. Благодаря дополнительным показателям победа была присуждена Жоломану Шаршенбекову. И он получил Кубок мира. К сожалению, этот турнир не лицензионный, а олимпийские путевки нашим борцам придется еще добывать.

Пока пропуск в Токио получил только борец Атабек Азисбеков (он в Сербии не выступал). Другие парни борьбу олимпийского уровня пока не демонстрируют. Но время для повышения спортивного мастерства у них еще есть.