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Распространение коронавируса в России замедлилось

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- ВБ
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Распространение коронавируса в России замедлилось: за последнюю неделю в стране выявили всего на 0,7 процента больше случаев заражения, чем за предыдущую. Об этом в воскресенье, 20 декабря, сообщает lenta.ru со ссылкой на ТАСС.

Уточняется, что за последние семь дней в России зафиксировали 194 449 заболевших COVID-19. При этом неделей ранее было подтверждено ненамного меньше новых инфицированных - 193 158.

Также, как пишет агентство, за последние две недели в стране ни разу не обновлялся максимум по числу заразившихся с начала пандемии.

В то же время заболеваемость возросла: если на прошлом неделе за сутки выявляли в среднем 18,8 случаев заражения на каждые 100 тысяч жителей, то на этой - 18,9. Коэффициент распространения коронавируса за семь дней поднялся с 1,03 до 1,05, свидетельствуют подсчеты ТАСС.

Доля выздоровевших за семь дней возросла с 79,4 процента до 79,9 процента. Отмечается, что при такой же динамике на следующей неделе она превысит 80 процентов впервые с начала октября.

На сегодняшний день в России выявлено 2 848 377 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период пандемии зафиксировано 50 858 летальных исходов, выздоровели 2 275 657 человек.


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URL: https://www.vb.kg/395349
Теги:
Россия, коронавирус
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