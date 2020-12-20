К резиденции Лукашенко стянули спецтехнику и водометы

Силовики стянули спецтехнику к рабочей резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко в Минске в преддверии очередной акции протеста. Об этом в воскресенье, 20 декабря, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, в настоящее время на улице Саперов, располагающейся недалеко от резиденции белорусского лидера, уже припаркованы несколько десятков автозаков, бронетранспортеров, оснащенных комплексом "Рубеж", автомобилей с колючей проволокой и микроавтобусов для перевозки силовиков. Кроме того, в районе дежурят усиленные составы сотрудников ГАИ и милиции.

Как отмечает портал Tut.by, к месту предполагаемой акции также направили водометы.

В Белоруссии пятый месяц продолжаются массовые протесты после президентских выборов 9 августа, согласно которым баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко получил 80 процентов голосов. Акции протеста жестко подавляются силовиками. Были задержаны тысячи человек, многие из них рассказали о пытках и избиениях в изоляторах. Известно о погибших со стороны протестующих.