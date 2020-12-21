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Пентагон дал команду приостановить сотрудничество с Джозефом Байденом

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- Виктория Гунгер
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Исполняющий обязанности министра обороны США Крис Миллер в четверг приказал остановить сотрудничество с переходной командой избранного президента США Джозефа Байдена и отменить все запланированные встречи, посвященные передаче власти будущей администрации. Об этом в пятницу сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

В сообщении отмечается, что сотрудники министерства "шокированы" решением Миллера и не знают, что побудило его сделать такой шаг и был ли он одобрен действующим президентом США Дональдом Трампом. Кроме того, глава команды Байдена не знал об этом указании.

Подчеркивается, что представители администрации Трампа оставили открытой возможность возобновления сотрудничества после праздников.

Согласно оценкам портала, поступок Миллера стал крупнейшим на данный момент проявлением неприязни и недоверия по отношению к команде Байдена со стороны руководящих лиц администрации Трампа.


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URL: https://www.vb.kg/395360
Теги:
США, Кыргызстан, политика
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