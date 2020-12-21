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На КПП Чалдовар задержана партия контрабандного бензина

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- Екатерина Улитина
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На кыргызско-казахстанской границе задержана партия контрабандного бензина. Об этом сообщает пресс-служба ГСБЭП.

Финансовой полицией Кыргызской Республики по Жайылскому и Панфиловскому районам Чуйской области совместно с сотрудниками Пограничного наряда КПП "Чалдовар-Автодорожный" в ходе проведения мероприятий направленных на выявление и пресечение незаконного оборота подакцизной группы товаров, пресечена попытка незаконного ввоза горюче-смазочных материалов.

Так, 11 декабря 2020 года на КПП "Чалдовар-Автодорожный" задержана грузовая автомашина марки "Вольво", перевозящая под видом легкой углеводородной смеси ГСМ в количестве 37 тонн жидкого вещества со специфическим запахом бензина. В ходе опроса водитель указанного авто не смог представить соответствующие документы в полном объеме, в связи с чем мобильной группой пункта по учету товаров была осуществлена процедура по задержанию вышеуказанного грузового авто и помещения на штрафную стоянку. В настоящее время по данному факту начато досудебное производство и назначены соответствующие экспертизы.


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URL: https://www.vb.kg/395361
Теги:
граница, ГСМ, контрабанда, ГСБЭП, Кыргызстан
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