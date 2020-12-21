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Канат Исаев отказывается от борьбы за президентский пост?

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- Екатерина Улитина
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Кандидат в президенты Канат Исаев будет участвовать в предвыборной гонке формально, фактически он отказался от реальной борьбы. Таким мнением в поделился бывший генеральный директор ОТРК Илим Карыпбеков.

"Исаев расформировал основную часть своей PR команды, расторг договор с рекламными агентствами. Это означает что будет участвовать в гонке формально. Похоже на него нашли рычаги воздействия. Считай минус ещё один кандидат",- написал Карыпбеков в своем Твиттер.

Отметим, в Кыргызстане проходит агитационная кампания перед досрочными президентскими выборами. Голосование за нового президента назначены на 10 января. В качестве кандидатов в президенты зарегистрированы 18 кандидатов.

Канат Исаев является одним из кандидатов на президентский пост. Он является лидером партии "Кыргызстан". В 2017 году Исаев тоже участвовал на президентских выборах, но снял свою кандидатуру, поддержав Омурбека Бабанова.


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URL: https://www.vb.kg/395363
Теги:
выборы, президент, Кыргызстан, Илим Карыпбеков, Канат Исаев
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