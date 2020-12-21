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"Если бы Джеруй запустили, то мы бы потеряли Талас. Срок им до Нового года"

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- Виктория Гунгер
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Я лично не приветствую, но, тем не менее, те люди, которые сделали октябрьские события на Джеруе – молодцы. Если бы Джеруй запустили, то мы бы потеряли Талас. Об этом на пресс-конференции сообщил представитель таласской Народной комиссии Таалай Исмаилов.

Он отметил, что производство фасоли дает региону 100 млн долларов в год.

- При этом отчисления инвестора в Соцфонд всего 10 млн долларов. Разница ощутима. И если из-за работы месторождения произойдет экологическая катастрофа, то мы можем потерять эти деньги. Так как зарубежные страны попросту не будут у нас покупать фасоль, - подчеркнули представители Народной комиссии Таласа по "Джерую".

Они отметили, что местное население не устраивает работа компании поэтому нападки на инвестора могут повториться. И также обвинили руководство компании "Альянс Алтын" в отстраненности от народа КР. И отмечают, что нормально "ладить" с талассцами они будут при выделении доли Кыргызстану от разработки рудника и прозрачной работы инвестора.

- Но лучше бы инвестору оставить рудник Кыргызстану, подсчитать свои убытки, которые правительство им сможет возместить и уйти из страны. Мы даем инвесторам срок до Нового года предоставить нам всем документы, иначе мы продолжим требовать их ухода, - добавили представители Народной комиссии.


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URL: https://www.vb.kg/395367
Теги:
горнодобывающий сектор, Кыргызстан, месторождение, Джеруй
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