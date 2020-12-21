Садыр Жапаров вновь пообещал, что дело Мелиса Калыкова будет пересмотрено

Кандидат в президенты Садыр Жапаров вновь пообещал родственникам осужденного Мелиса Калыкова, что дело об убийстве прокурора в Баткене будет пересмотрено.

Обращение дяди Мелиса Калыкова к кандидату в президенты во время его агитационной встречи с жителями Баткенской области попало на видео. В ролике, прервав эмоциональное заявление мужчины, Садыр Жапаров сказал: "Ладно, бог даст, после того, как заступлю на службу, дело пересмотрим".

Напомним, обгоревшее тело прокурора Баткенской области 43-летнего Анарбая Мамажакыпова было найдено поздно вечером 18 ноября 2018 года в горах. Было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство" УК КР. Как выяснилось, в тот день Анарбай Мамажакыпов, еще пять работников прокуратуры, в том числе и бывший заместитель прокурора Баткенской области Арсланбек Байбосунов, а также предприниматель Базарбек уулу Эрнис и начальник УКС мэрии Баткена Мелис Калыков выезжали на охоту. По обвинению в убийстве был осужден на пожизненный срок экс-начальник УКС мэрии Баткена Мелис Калыков.

3 ноября 2020 года на встрече исполняющего обязанности президента Садыра Жапарова с жителями Баткенской области к главе государства обратилась сестра Мелиса Калыкова - Дариха Калыкова с просьбой защитить ее брата от прокурорского произвола.

Жапаров заверил ее, что дело по убийству прокурора Баткенской области Анарбая Мамажакыпова будет пересмотрено Генеральной прокуратурой. Однако, до сих пор, со слов родственников осужденного, по этому вопросу не произошло никаких сдвигов.