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Досудебное производство в отношении Кубанычбека Жумалиева продолжается

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- Бакыт Басарбек
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Распространяемая информация в интернет пространстве о якобы задержании сотрудника ГСБЭП за прекращение уголовного дела в отношении депутата Жогорку Кенеша Кубанычбека Жумалиева не соответствует реальным обстоятельствам дела, и является фейком. Об этом сообщает пресс-служба Финансовой полиции.

По данным пресс-службы, подобная непроверенная информация являются провокационной и вводит общественность в заблуждение подрывая достоинство Службы.

"Досудебное производство в отношении депутата Жогорку Кенеша Кубанычбека Жумалиева продолжается.

ГСБЭП просит граждан не поддаваться на провокационную информацию и недостоверные данные.

Напоминаем, что распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство или подрывающих репутацию, влечет за собой ответственность".


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URL: https://www.vb.kg/395370
Теги:
ГСБЭП, Кубанычбек Жумалиев, Кыргызстан, скандал
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