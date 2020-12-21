Досудебное производство в отношении Кубанычбека Жумалиева продолжается

Распространяемая информация в интернет пространстве о якобы задержании сотрудника ГСБЭП за прекращение уголовного дела в отношении депутата Жогорку Кенеша Кубанычбека Жумалиева не соответствует реальным обстоятельствам дела, и является фейком. Об этом сообщает пресс-служба Финансовой полиции.

По данным пресс-службы, подобная непроверенная информация являются провокационной и вводит общественность в заблуждение подрывая достоинство Службы.

"Досудебное производство в отношении депутата Жогорку Кенеша Кубанычбека Жумалиева продолжается.

ГСБЭП просит граждан не поддаваться на провокационную информацию и недостоверные данные.

Напоминаем, что распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство или подрывающих репутацию, влечет за собой ответственность".