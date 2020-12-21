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Кыргызстанцы приняли участие в форуме "Народы России"

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- Евгений Денисенко
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Представители кыргызской диаспоры в РФ стали участниками первого Международного форума "Народы России". Он прошел в Москве по инициативе Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН).

Форум собрал более 300 человек – государственных служащих, руководителей и активистов общественных организаций, экспертов, бизнесменов, журналистов. Основной темой стала реализация Концепции государственной национальной политики Российской Федерации, обмен опытом в этой области.

В числе рассмотренных вопросов – совершенствование межнациональных отношений в стране, адаптация мигрантов, сохранение и развитие народных промыслов, информационное сопровождение национальной политики и другие актуальные проблемы. Пути их решения обсуждались на пленарном заседании, в ходе экспертных встреч, тематических секций и круглых столов.

Как отметил глава ФАДН Игорь Баринов, в рамках проведенного социологического исследования 96 процентов опрошенных заявили, что не испытывают проблем в связи со своей национальностью. 87 процентов относятся благоприятно к другим национальностям, не испытывают вражды или каких-то предубеждений. "Это очень высокие благоприятные цифры. Но остаются еще 3-4 процента опрошенных, в абсолютных цифрах – это миллионы людей. Они в зоне повышенной ответственности", - подчеркнул Баринов.

"На форуме мы собрались, - продолжил он, - чтобы определить риски, угрозы, в очередной раз сказать, что тема межнациональных отношений очень важная и чувствительная для каждого человека. Любой спор, в который вовлечены представители разных национальностей может перерасти в межнациональный конфликт. Для того чтобы это вовремя локализовать эту ситуации нужно понимать алгоритмы недопущения эскалации на региональный или федеральный уровень".

Среди участников была и делегация Общероссийского Кыргызского конгресса. Выступая с трибуны форума, президент ОКК Кубанычбек Кожоев рассказал о деятельности возглавляемого им объединения – единственной в РФ организации кыргызской организации федерального масштаба. По словам Кожоева, отделения ОКК сегодня действуют уже в большинстве регионов России, взаимодействуют с властями и общественностью на местах, участвуют в решении различных вопросов социальной, культурной, экономической сфер.

"К числу приоритетов в своей работе мы относим и содействие укреплению многосторонних отношений между Россией и Кыргызстаном, о чем тоже рассказали на форуме. Часть намеченных целей, сожалению, не удалось достичь в нынешнем году из-за пандемии. Но у нас большие планы на следующий год, надеемся, они будут реализованы", - поделился Кожоев.


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URL: https://www.vb.kg/395372
Теги:
Россия, диаспора, Кыргызстан
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