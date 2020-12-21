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Заключенный представлялся родственником Ташиева и обещал амнистию

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- Екатерина Улитина
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В ГКНБ нашли мошенника, который собирал деньги с заключенных за освобождение по амнистии. Об этом сообщает пресс-служба Нацкомитета национальной безопасности.

В ходе проверочных мероприятий установлено, что некий гражданин, представляясь Муканбетовым Санжаром Турдукожоевичем, и прикрываясь близким родственником Председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева, вымогал денежные

средства за освобождение заключенных под амнистию.

По итогам проверочных мероприятий установлен гражданин КР Салибаев Санжар, 1987 г.р., отбывающий наказание в ИК-1 в Молдовановке Аламединского района Чуйской области по статьям "Мошенничество", "Подделка документов" и "Побег".

В целях реализации своих преступных замыслов войдя в доверие отдельных граждан путем мошенничества получал денежные средства. В настоящее время по итогам собранных материалов решается вопрос о регистрации в АИС ЕРПП досудебного производства. Необходимо отметить, что объявлении амнистии не входит в компетенцию ГКНБ, так как субъектом о применении Закона КР "Об основах амнистии и порядка ее применения" являются судебные органы.

ГКНБ напоминает если вы стали жертвой мошенников просим незамедлительно обращаться в правоохранительные органы.


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URL: https://www.vb.kg/395376
Теги:
амнистия, мошенничество, ГКНБ
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