У российских летчиков в Кыргызстане прошли командирские полеты. Об этом проинформировали в пресс-службе Центрального военного округа РФ, которому структурно подчинена и данная база.

Как сообщается, в ходе полетной программы за штурвалами Су-25 находились летчики-инструкторы из числа командного состава авиабазы. Экипажи штурмовиков выполнили программу полетов на малых и предельно малых высотах, не превышающих 1000 метров, отработали поиск и заход на наземные цели, скрытые в горных ущельях.

Основная задача командирских полетов - выработка единой методики подготовки личного состава для повышения классной квалификации летного состава и постановки в строй молодых пилотов. В рамках программы таких полетов летчики совершенствовали навыки пилотирования на высотах от 50 до 6000 метров, а также взлет и заход на посадку по приборам с применением посадочных систем в условиях горной местности.

В командирских полетах было задействовано шесть штурмовиков Су-25 и около 100 военнослужащих из числа летного, инженерно-технического состава, а также группы управления и обеспечения полетов.

Российская авиабаза "Кант" является авиационным компонентом Коллективных сил быстрого реагирования Организации Договора о коллективной безопасности и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства ОДКБ в Центральноазиатском регионе. На вооружении базы находятся штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.

Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов Российской Федерации. В состав округа структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, Объединенная военная база в Кыргызстане, а также подразделения на территории Казахстана. Штаб расположен в Екатеринбурге.