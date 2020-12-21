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Водитель маршрутки ударил пассажира отверткой в голову

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- Екатерина Улитина
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Водитель маршрутки в ходе ссоры с пасажиром ударил его отверткой в голову, после чего скрылся с места происшествия. Сотрудники Управления патрульной службы милиции задержали водителя общественного транспорта за хулиганство.

Инцидент произошел в воскресенье, 20 декабря, примерно в 14:10 на пересечении улиц Курманжан Датка и Жибек-Жолу. Патруль получил сообщение о драке между водителем маршрутки №134 и пассажиром, и немедленно выехал на место.

"По прибытию сотрудников патрульной милиции по вышеуказанному адресу, в ходе разбирательства с заявлением обратился гражданин А.Б. 1989 года рождения, с просьбой принять меры в отношении водителя микроавтобуса, который в ходе словестной перепалки нанес телесные повреждения заявителю в область головы отвёрткой и скрылся с места происшествия", - говорится в сообщении УПСМ Бишкека.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам был задержан гр. Е.А. 1982 года рождения и доставлен в Следственную службу УВД Свердловского района г.Бишкек.

Данный факт был зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков УВД Свердловского района г. Бишкек и начато досудебное производство на основании статьи 266 (хулиганство) Уголовного кодекса Кыргызской Республики.


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URL: https://www.vb.kg/395386
Теги:
задержание, маршрутки, драка, Бишкек, Патрульная милиция
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