Выборы в КР: "Задача победить, похоже, есть только у одного кандидата"

В Кыргызстане стартовала вторая неделя агитационной кампании кандидатов на пост президента. Эти выборы уже успели назвать самыми вялыми в информационном плане. Однако есть несколько факторов, которыми эти выборы отличаются от всех предыдущих. Политолог Игорь Шестаков в интервью VB.KG рассказал, чем уникальна и интересна нынешняя кампания.

Агитация уходит в социальные сети

Политолог отмечает, что на этих выборах кандидаты намного меньше используют для агитации печатные материалы - баннеры, газеты и листовки.

- По моему мнению в агитационной кампании будут доминировать социальные сети. Во-первых, у кандидатов мало времени на подготовку, я подозреваю, что денег тоже немного. А во-вторых, завешивание сел и городов баннерами становится бессмысленным. Особенно зимой, когда люди предпочитают сидеть в тепле со смартфоном, а не гулять по городу и рассматривать агитационные материалы и вчитываться в обещания кандидатов. Своеобразное ноу-хау этих выборов - обязательное присутствие в социальных сетях. В Кыргызстане по разным оценкам есть около 4 млн пользователей соцсетей, и это весьма широкая аудиторая. В то же время социальные сети дают обратную связь кандидату с избирателями. Скорее всего агитационная кампания пройдет в этом же темпе и будет сильно отличаться от выборов 2017 года, когда была информационно насыщенная кампания. Но надо понимать, что тогда к выборам готовились СДПК и Бабанов. А сейчас на выборы пошли кандидаты с колес, у которых не было времени подготовиться, - считает Шестаков.

Антипарламентские выборы

Эксперт называет предстоящие выборы антипарламентскими. За кандидатами не стоят конкретные партии, обладающие большими финансовыми и человеческими ресурсами. Отчасти это ограничивает претендентов и вынуждает их завоевать доверие электората в социальных сетях и во время личных встреч.

- Эти выборы можно назвать антипарламентскими, так как большинство кандидатов не представлены партиями. Курсан Асанов идет сам, Аймен Касенов тоже идет сам, экономисты и успешные менеджеры, которые баллатируются на президентский пост не представляют никакие политические силы и партии. Это интересный факт этих выборов. Даже политики, которые ассоциируются с партиями прямо не заявляют о том, что идут как ее представитель. Например, не совсем понятно Канат Исаев идет сам по себе или от "Кыргызстана". Адахан Мадумаров хотя и представляет много лет "Бутун Кыргызстан", но после выборов в парламент партия раскололась, и некоторые его сторонники сегодня агитируют за других кандидатов. В целом же партии не играют такой большой роли как на прошлых выборах, когда основная борьба развернулась между кандидатами СДПК и "Республика".

На арене профессионалы

Еще один интересный факт об этих выборах то, что на политической арене появились не просто политики, а профессионалы своего дела, которые несколько недель как стали политиками.

- Шансы на успех будут у тех кандидатов, которые последние годы активно присутствовали в информационном поле. Речь идет не только о профессиональных политиках - Садыре Жапарове, Адахане Мадумарове и Канате Исаеве. Очень интересно понаблюдать за Курсаном Асановым, который с 2010 года постоянно присутствует в информационном поле. У него есть сложившийся образ профессионального сотрудника внутренних дел, который пользуется доверием и уважением. Самое интересное, что он не единственный такой кандидат. В этом году баллотируются профессиональные экономисты и успешные топ-менеджеры. На этот факт стоит обратить внимание. Мне кажется в будущем у нас может появиться президент, который хорошо знает свое дело, но не участвовал в политике.

Выборы ради имиджа

Из всех кандидатов активная работа штаба пока заметна только у Садыра Жапарова, отмечает Игорь Шестаков.

- Партия "Мекенчил" заняла хорошее место на несостоявшихся выборах в парламент. Она по предварительным подсчетам проходила в ЖК. Это означает, что у нее есть неплохие ресурсы, чтобы быстро переключиться на президентскую кампанию. Пока создается такое впечатление, что задача стать президентом есть в основном у Жапарова. Другие кандидаты, мне кажется, пошли на эти выборы, чтобы обозначить себя на политическом поле. Так как вслед за президентскими выборами ожидаются выборы в парламент. Кандидаты делают задел, чтобы потом было проще себя презентовать перед электоратом. По сути эти выборы - только презентация, - продолжил Шестаков.

Новогодняя кампания

Еще один пункт, отличающий эти выборы от других - агитация в предновогодние дни. Выборы в период новогодней суеты в Кыргызстане проходят впервые и это накладывает определенный отпечаток, уверен Шестаков.

- Избирателям сейчас куда интереснее читать программы праздничного меню и выбирать подарки, чем изучать предвыборные программы кандидатов в президенты. Выборы в такое время проходят впервые, интересно посмотреть как это отразится на итогах, - говорит Игорь Шестаков.

Напомним, досрочные выборы президента КР назначены на 10 января. На пост претендуют 18 кандидатов в президенты.