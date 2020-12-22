Погода
$ 80.60 - 81.00
€ 97.35 - 98.85

Выборы в КР: "Задача победить, похоже, есть только у одного кандидата"

982  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызстане стартовала вторая неделя агитационной кампании кандидатов на пост президента. Эти выборы уже успели назвать самыми вялыми в информационном плане. Однако есть несколько факторов, которыми эти выборы отличаются от всех предыдущих. Политолог Игорь Шестаков в интервью VB.KG рассказал, чем уникальна и интересна нынешняя кампания.

Агитация уходит в социальные сети

Политолог отмечает, что на этих выборах кандидаты намного меньше используют для агитации печатные материалы - баннеры, газеты и листовки.

- По моему мнению в агитационной кампании будут доминировать социальные сети. Во-первых, у кандидатов мало времени на подготовку, я подозреваю, что денег тоже немного. А во-вторых, завешивание сел и городов баннерами становится бессмысленным. Особенно зимой, когда люди предпочитают сидеть в тепле со смартфоном, а не гулять по городу и рассматривать агитационные материалы и вчитываться в обещания кандидатов. Своеобразное ноу-хау этих выборов - обязательное присутствие в социальных сетях. В Кыргызстане по разным оценкам есть около 4 млн пользователей соцсетей, и это весьма широкая аудиторая. В то же время социальные сети дают обратную связь кандидату с избирателями. Скорее всего агитационная кампания пройдет в этом же темпе и будет сильно отличаться от выборов 2017 года, когда была информационно насыщенная кампания. Но надо понимать, что тогда к выборам готовились СДПК и Бабанов. А сейчас на выборы пошли кандидаты с колес, у которых не было времени подготовиться, - считает Шестаков.

Антипарламентские выборы

Эксперт называет предстоящие выборы антипарламентскими. За кандидатами не стоят конкретные партии, обладающие большими финансовыми и человеческими ресурсами. Отчасти это ограничивает претендентов и вынуждает их завоевать доверие электората в социальных сетях и во время личных встреч.

- Эти выборы можно назвать антипарламентскими, так как большинство кандидатов не представлены партиями. Курсан Асанов идет сам, Аймен Касенов тоже идет сам, экономисты и успешные менеджеры, которые баллатируются на президентский пост не представляют никакие политические силы и партии. Это интересный факт этих выборов. Даже политики, которые ассоциируются с партиями прямо не заявляют о том, что идут как ее представитель. Например, не совсем понятно Канат Исаев идет сам по себе или от "Кыргызстана". Адахан Мадумаров хотя и представляет много лет "Бутун Кыргызстан", но после выборов в парламент партия раскололась, и некоторые его сторонники сегодня агитируют за других кандидатов. В целом же партии не играют такой большой роли как на прошлых выборах, когда основная борьба развернулась между кандидатами СДПК и "Республика".

На арене профессионалы

Еще один интересный факт об этих выборах то, что на политической арене появились не просто политики, а профессионалы своего дела, которые несколько недель как стали политиками.

- Шансы на успех будут у тех кандидатов, которые последние годы активно присутствовали в информационном поле. Речь идет не только о профессиональных политиках - Садыре Жапарове, Адахане Мадумарове и Канате Исаеве. Очень интересно понаблюдать за Курсаном Асановым, который с 2010 года постоянно присутствует в информационном поле. У него есть сложившийся образ профессионального сотрудника внутренних дел, который пользуется доверием и уважением. Самое интересное, что он не единственный такой кандидат. В этом году баллотируются профессиональные экономисты и успешные топ-менеджеры. На этот факт стоит обратить внимание. Мне кажется в будущем у нас может появиться президент, который хорошо знает свое дело, но не участвовал в политике.

Выборы ради имиджа

Из всех кандидатов активная работа штаба пока заметна только у Садыра Жапарова, отмечает Игорь Шестаков.

- Партия "Мекенчил" заняла хорошее место на несостоявшихся выборах в парламент. Она по предварительным подсчетам проходила в ЖК. Это означает, что у нее есть неплохие ресурсы, чтобы быстро переключиться на президентскую кампанию. Пока создается такое впечатление, что задача стать президентом есть в основном у Жапарова. Другие кандидаты, мне кажется, пошли на эти выборы, чтобы обозначить себя на политическом поле. Так как вслед за президентскими выборами ожидаются выборы в парламент. Кандидаты делают задел, чтобы потом было проще себя презентовать перед электоратом. По сути эти выборы - только презентация, - продолжил Шестаков.

Новогодняя кампания

Еще один пункт, отличающий эти выборы от других - агитация в предновогодние дни. Выборы в период новогодней суеты в Кыргызстане проходят впервые и это накладывает определенный отпечаток, уверен Шестаков.

- Избирателям сейчас куда интереснее читать программы праздничного меню и выбирать подарки, чем изучать предвыборные программы кандидатов в президенты. Выборы в такое время проходят впервые, интересно посмотреть как это отразится на итогах, - говорит Игорь Шестаков.

Напомним, досрочные выборы президента КР назначены на 10 января. На пост претендуют 18 кандидатов в президенты.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/395391
Теги:
выборы, президент, Игорь Шестаков, Садыр Жапаров
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  