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Новый штамм коронавируса добрался до Украины

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Новый штамм коронавируса, выявленный в Великобритании и ряде других стран, успел добраться до Украины. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на Obozrevatel.

По словам врача-инфекциониста Виктора Петрова, новый штамм уже перенес один из его пациентов, который регулярно ездит на заработки в Чехию. "Мне удалось подтвердить, что в Закарпатье уже есть случаи инфицирования новым штаммом вируса", - добавил Петров.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что новая мутация коронавируса, обнаруженная в Европе, имеет нейтральный характер. В Минздраве заверили, что российские специалисты контактируют с иностранными коллегами для изучения штамма.

Опасную мутацию коронавируса обнаружили в сентябре в Великобритании. К настоящему времени выявлено порядка тысячи случаев заражения новым штаммом. Мутация была также выявлена у пациентов в Дании, Нидерландах, ЮАР. Британский консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам заявил, что данный вариант коронавируса распространяется быстрее.

Более 20 стран, в том числе Россия, объявили о приостановке транспортного сообщения с Великобританией.


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URL: https://www.vb.kg/395394
Теги:
Великобритания, коронавирус
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