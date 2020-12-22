Сколько российских наград было у прапрапрадеда Садыра Жапарова?

Завкафедрой истории Кыргызстана и зарубежного Востока Бишкекского государственного университета имени Карасаева Доолотбек Сапаралиев подготовил к изданию достаточно сенсационное большое исследование о предках баллотирующегося на пост президента КР Садыра Жапарова.

Все академические требования соблюдены. Редактор книги – Абдулда Мусаев, доктор филологических наук, профессор, заслуженный работник образования. Рецензенты – Оскон Осмонов, доктор исторических наук, член–корреспондент Национальной академии наук, и Токтобек Рыскулов, кандидат исторических наук, доцент.

Со своим подготовленным к печати исследованием Сапаралиев первым из СМИ познакомил VB.KG.

Он отмечает, что интерес к личной жизни известных государственных деятелей в каждом обществе закономерен. Тем более, что по народной традиции каждый кыргыз обязан был знать своих предков последовательно хотя бы до седьмого поколения. До недавнего времени это был своеобразный устный паспорт личности - идентификатор принадлежности к народу, племени и роду. Незнание своего родословия, санжыры, считалось невежеством и порицалось общественностью.

Отец Садыра Жапарова, Нуркожо ажы Мусталый уулу, еще в 2010 году, по сведениям Сапаралиева, опубликовал оригинальный труд "Кыргыздын сыры санжыра" . В нем на основе устных преданий и научных исторических работ, опубликованных в Кыргызстане и Китае, приводится родословие до 16 поколения предков - вплоть до Долон бия, жившего в XV веке.

Считается, что все потомки Нургожо ажы, и его сын Садыр тоже, с малолетства знают свое родословие наизусть. Вот она в обратной хронологической последовательности. 1. (Отец) Нургожо (годы жизни 1933 - 2017). 2. (Дед) Мусталый (1900 - 1988). 3. (Прадед) Жапар (1884 – 1917), 4. (Прапрадед) Кочкун (1856 – 1932), 5. (Прапрапрадед) Султанкул (1801- 1888), 6. Алыбай (1764 – 1833), 7. Бирназар (год рождения 1736), 8. Андаш (1709), 9. Белек (1677), 10. Жамангул (1635), 11. Алсеит (1608), 12. Мырзакул мырза (1587), 13. Орозбек (1562), 14. Сарыбагыш (1532), 15. Тагай (1514), 16. Ак уул (1486), 17. Долон (XV век) .

Профессор Сапаралиев обнаружил в архивах и библиотеках много интересных фактов по этой теме.

Оказывается, о предке Садыра Жапарова в 7-м поколении, Бирназаре, упоминал российский исследователь капитан Иван Андреев. В своем историческом сочинении "Описание Средней орды киргис-кайсаков" опубликованном в Санкт-Петербург в 1795 году в разделе "О черных киргисцах" упоминается племя бугу, возглавляемое Бирназаром бием. "Бий - русский князь", – поясняет Андреев.

Другой русский исследователь, Николай Аристов, в своем сочинении "Усуни и кыргызы или кара кыргызы", написанноv в 1893 году, приводит о том же Бирназаре народное предание. Кыргызы в конце XVII - начале XVIII веков временно жили в Ферганской долине рядом с Андижаном. И когда бугинцы возвращались на Иссык-Куль, ими руководил Бирназар баатыр.

Согласно собранным Сапаралиевым сведениям, прапрапрадед Садыра Жапарова Султанкул Алыбай уулу "был дальновидным и разумным политиком и никогда не менял своей ориентации на Россию".

За такую твердую и последовательную позицию Султанкул Алыбаев 15 июня 1858 года получил свою первую российскую награду - серебряную медаль "За преданность" для ношения на шее . А 14 июня 1860 года по случаю торжественного вступления на должность старшего манапа иссыккульских кыргызов Качибека Шералина он был награжден почетным халатом 3-го разряда .

Сведения архивных документов 1858 - 1874 годов указывает на то, что Султанкул Алыбай уулу оставался был одной из самых активных и влиятельных личностей на Иссык-Куле. В сентябре 1860 года по призыву русского правительства он принял участие в военной экспедиции под коммандованием полковника Циммермана по разгрому кокандских крепостей на территории чуйских кыргызов - Токмака и Пишкека. За это Султанкул получил третью правительственную награду - Большую серебряную медаль на станиславской ленте, которую ему вручили 10 ноября 1860 года.

Летом 1862 года Султанкул Алыбаев еще раз отличился на поле брани – в боях против солдат Цинской империи в составе русского отряда под руководством капитана Проценко. Вместе с другими знатными кыргызами он находился при русском отряде "с начала появления его в бугинских волостях, а во время столкновения с китайцами был при оном безотступно и непоколебимо с уверенностью в силу сильного, служили примером для малодушных, чем и оказали несомненную пользу нашему Правительству". За это он получил чин хорунжего - первый офицерский чин в казачьих войсках российской армии, соответствующее корнету (в кавалерии) и подпоручику (в пехоте). И еще он был представлен к награждению почетным кафтаном 2 разряда, которое ему вручили 17 декабря 1864 года.

Разыскал профессор Сапаралиев и много других важных сведений о предках Садыра Жапарова и их ближайших родственниках. В том числе о том, что "во время народно-освободительного восстания 1916 года в Кыргызстане потомки Алыбая Бирназарова, его внуки Бектен Юнусов и Сарыбай Султанкулов и правнук Букары Сарбаев, были в числе руководителей восстания в Пржевальском уезде".