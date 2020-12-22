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В Жайылском районе мужчина убил приятеля, а тело бросил в канализацию

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- Оксана Гут
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В Жайылском районе задержан мужчина по подозрению в убийстве своего приятеля. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

18 декабря в дежурную часть ОВД Жайылского района примерно в 01:50 часов поступило сообщение о том, что рядом с одним из фельдшерско-акушерским пунктом, расположенным в селе Ак-Башат произошло хулиганство. По данному факту незамедлительно был осуществлён выезд следственно-оперативной группы. По приезду сотрудники милиции в канализационной трубе обнаружили труп мужчины с признаками насильственной смерти.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП по признакам преступлений предусмотренных статьей 130 (Убийство) УК КР и начато досудебное производство. В ходе дальнейших мероприятий сотрудниками милиции была установлена личность убитого мужчины, им оказался Д.Ф. 1979 года рождения.

В ходе принятых следственно-оперативных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления был задержан и водворен в изолятор временного содержания ОВД Жайылского района М.С. 1978 года рождения.

Было установлено, что убитый Д.Ф. с неким Г.О. 1976 года рождения с конца ноября текущего года занимались строительными работами в данном ФАПе.

По предварительной версии следствия, преступление совершенно на почве пьяной ссоры между мужчинами, где М.С. с целью сокрытия преступления бросил труп мужчины в канализационную трубу.

В настоящее время назначены все необходимые экспертизы.

Досудебное производство продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/395396
Теги:
ГУВД, Жайылский район, задержание, убийство, Чуйская область, Кыргызстан, уголовное дело
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