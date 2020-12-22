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Бакиев заговорил о "великих достижениях" Акаева и Атамбаева

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- Мария Стрельцова
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Неверно выбранный курс развития страны Акаевым, неправильные шаги в реформировании промышленности и сельского хозяйства, методы приватизации, особенно в сельском хозяйстве, привели к разрушению всех основных секторов экономики. Во время правления Атамбаева была разруха, стагнация, не было роста.

Об этом заявил бывший президент Кыргызстана Курманбек Бакиев в эксклюзивном интервью NazarNews.kg.

"Когда я пришел к власти, национальная валюта составляла 45 сомов за доллар, а когда я ушел в отставку, доллар вырос всего на три сома за пять лет и стоил 48 сомов за доллар", - отметил он.

По словам Бакиева, в годы его правления удалось сдержать инфляцию и удержать курс национальной валюты на рекордном уровне.

- Если подсчитать доходы бюджета или подсчитать валовой внутренний продукт, если сравнить достижения предыдущих пяти лет с экономическими результатами следующих пяти лет, то можно дать объективную оценку "великим достижениям" Атамбаева: не было роста, только разруха и стагнация. Это видно по обменному курсу сома за последующие пять лет - курс национальной валюты упал с 48 сомов до 62 сомов за доллар.

Как считает Бакиев, у Кыргызстана есть шанс избавиться от долгов, которые будут погашены, если будет проводиться продуманная экономическая политика.

"Когда я пришел к власти, я получил Кыргызстан от Акаева, который правил страной до меня, с общим государственным долгом около 2,5 млрд долларов. Однако по состоянию на 1 января 2010 года, государственный долг составлял примерно 2 млрд долларов, сократился на 500 млн долларов. Уменьшение внешнего долга произошло за счет быстрого роста золотовалютных резервов страны.

В то время как Акаев "оставил" Бакиеву только около 500 миллионов долларов резервов в Национальном банке, Бакиев "перевел" в резервы Атамбаева в Национальном банке около 2 миллиардов долларов, сказал бывший президент.

Он назвал введение национальной валюты и вступление страны во Всемирную торговую организацию вкладом Акаева.

"Однако неверно выбранный курс развития страны, неправильные шаги в реформировании промышленности и сельского хозяйства, методы приватизации, особенно в сельском хозяйстве, привели к разрушению всех основных секторов экономики", - подчеркнул Курманбек Бакиев.


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URL: https://www.vb.kg/395400
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Аскар Акаев, Курманбек Бакиев, золото, доллар, Кыргызстан, Национальный Банк
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