Кулов прокомментировал "собственный" роскошный отель в Карловых Варах

В интернете появилась информация с фотографиями о том, что Феликс Кулов владеет квартирой и роскошным отелем в Карловых Варах. В ней приводится много подробностей со ссылками на различные агентства и открытые источники, суть которой сводится к тому, что Феликс Кулов владеет недвижимостью в Чехии.

"Среди чехов Карловы Вары называют Ивановкой. Здесь покупают недвижимость все коррумпированные чиновники из СНГ. Данный шикарный отель по местным меркам стоит около 3-4 миллионов евро", - написано в распространенном в Фейсбуке посте.

На этот пост отреагировал Феликс Кулов, со своей страницы в Фэйсбуке он написал: Только что мне скинули ссылку, что я владелец шикарного отеля в Карловых Варах. В народе в таких случаях говорят: "Болсун!" (Пусть будет так!). Надеюсь, что когда-нибудь буду иметь что-нибудь подобное.

Далее Кулов предложил провести благотворительную акцию, чтобы "желающие подготовили от его имени документы для передачи этого отеля в их собственность".

"Я их сразу же подпишу", - отшутился генерал.

Относительно квартиры, Кулов признал, что она была приобретена его второй супругой вместе с ее сестрой.

"Для сведения моя вторая жена с сестрой на протяжении более чем двадцати лет в частном бизнесе", - отметил он.