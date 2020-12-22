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В мэрии Бишкека вновь заговорили о строительстве монорельсовой дороги

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- Екатерина Улитина
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В столице представили проект надземного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.  

21 декабря 2020 года в зале заседаний столичной мэрии вице-мэр по транспорту и муниципальной собственности Азиз Алымкулов презентовал проект "Бишкекская монорельсовая транспортная система".

Проект направлен на повышение качества и устойчивости работы городского транспорта, а также безопасности дорожного движения. 

Монорельс – это разновидность  рельсового транспорта, форма  эстакадного транспорта, где подвеска выполнена нетрадиционным способом, то есть без двух несущих рельсов, которая обеспечивает скоростное передвижение. 

Вице-мэр отметил, что преимуществом такой системы является провозная способность, экологичность, комфортабельность, интегрируемость, разгрузка улиц, безопасное передвижение. 

Так же, добавил, что строительство монорельса планируется вдоль рек Ала-Арча и Аламедин, поэтому практически исключается снос подпадающих объектов при прокладке и установке стойки опор монорельса.  

По проекту общая протяжённость 37 км, станций 32, число линий 2, вместимость вагона от 150 до 180 пассажиров, высота монорельса 5-7 м

К слову, проект планируется реализовать в рамках государственно-частного партнёрства. 

"Мы понимаем, что проект дорогостоящий и долгосрочный, но надо двигаться вперед и интегрироваться в современное будущее", сказал вице-мэр.

В муниципалитете уже неоднократно обсуждали вопрос строительства в Бишкеке монорельсовой железной дороги и наземного метро.


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URL: https://www.vb.kg/395425
Теги:
мэрия, транспорт
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