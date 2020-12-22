Узбекистан закупает российскую вакцину для трудовых мигрантов

Граждане Узбекистана, которые собираются работать в России, получат перед выездом из страны прививку от коронавирусной инфекции. Республика уже заключила договор на приобретение миллиона доз вакцины "Спутник V". Об этом сообщает издание media-mig.ru[/url.

Посольство России в Ташкенте также сообщило, что уже идут переговоры о поставках препарата на следующий год. Планируется, что Узбекистан закупит вакцину "ЭпиВакКорона".

Ранее российские власти передали Узбекистану пробную партию препарата для проведения исследований и тестов.

Отметим, что власти Узбекистана не только собираются вакцинировать своих граждан перед отправкой их на работу в другое государство, но и целом менять подход к организации трудовой миграции. Уже сейчас работают специальные курсы, где узбекистанцы, желающие найти работу за границей, изучают язык и законодательство страны трудоустройства. Во время пандемии, несмотря на закрытые границы между странами, Узбекистан смог централизованно отправить на работу более 9 тысяч своих граждан.