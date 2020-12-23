Усубалиев: Беда в том, что в Бишкеке нет преобразователей

Транспортная сфера столицы остро нуждается в радикальных реформах. И это касается не только общественного транспорта. Но при наличии большого числа возможностей для развития чиновники не хотят ничего менять. Таким мнением с редакцией "ВБ" поделился бывший депутат Бишкекского городского кенеша Эрмек Усубалиев, внук знаменитого Турдакуна Усубалиева.

Застряли в 90–х

Наш собеседник не один год изучал транспортные вопросы и даже пытался их решить. Но наткнулся на непонимание и нежелание что–либо предпринимать не только со стороны ответственных лиц мэрии, но и коллег по столичному парламенту.

- Четыре года я был депутатом нынешнего созыва, но прошедшим летом ушел по собственному желанию, так как понял, что добиться каких–то изменений невозможно, - рассказал бывший народный избранник. - С грустью констатирую, что все тридцать лет нашей независимости идет разрушение республики в целом и столицы в частности. По сути, мы доедаем то, что осталось от СССР, но ничего нового не создаем. А нужно менять экономику и поднимать культуру.

Периодически со стороны муниципалитета звучат какие–то идеи по развитию той или иной сферы. Но все это 90–е годы прошлого века. Мир уже давно сделал много шагов вперед, а мы топчемся на месте. Все потому, что нет четкой перспективы и людей, которые воплощали бы в жизнь поставленные цели. И это касается в том числе транспортной сферы, в которой огромное множество проблем. Лично с моей стороны неоднократно звучали предложения о том, как поднять ее на значительно более высокий уровень, но понимания не нашли. Хотя перед этим я специально ездил в различные города Европы, Китая и России, чтобы перенять их опыт, - говорит Эрмек Усубалиев.

По словам экс–нардепа, Бишкеку уже давно необходимо пересматривать схемы дорожного движения, так как они не отвечают современным условиям. Для этого нужно сделать масштабный проект, в котором будут прописаны даже такие вещи, как время горения зеленых сигналов светофоров в зависимости от времени суток и тому подобное.

- У нас такой проект делать попросту некому. Даже специализированная кафедра в политехе и та отказалась, так как работа очень масштабная и объемная. На нее уйдет как минимум полгода. Про такие структуры, как автоинспекция, и говорить нечего. Дабы вы лучше понимали, как они работают, приведу такой пример. При настройке вновь установленного светофора они не проводят никакого анализа трафика, чтобы рассчитать время горения сигналов. Просто устанавливают усредненные значения, которые автоматически приводят к пробкам.

В Казахстане есть научно–исследовательский институт, который может сделать подобный проект. И его специалисты согласились сделать это. Мало того, я даже нашел финансирование. То есть бюджет не потерял бы ни копейки. При этом город получил бы то, что может помочь в наведении порядка на дорогах, - продолжает бывший депутат.

Однако эта идея оказалась никому неинтересной. А без нее все потуги по систематизации дорожного движения лишены всякого смысла. Это как учиться читать, не зная алфавита.

Столица должна стать умнее

Следующей крупной проблемой является отсутствие достаточно пассажирского транспорта. Именно этот факт заставил многих граждан в свое время обзавестись собственными автомобилями.

- Это породило множество трудностей, среди которых пробки и даже смог. И как бы мы не расширяли дороги, это не позволит кардинально решить вопрос. Нужно дать горожанам альтернативу в виде нормальных автобусов, троллейбусов и маршрутных такси. Для этих целей депутаты городского кенеша решили ежегодно выделять по 300–400 миллионов сомов, чтобы закупать машины. Правда в связи с пандемией в этом году провести закупку не получилось. Я был на одном из российских заводов, выпускающих автобусы, провел предварительные переговоры. Нашелся кредитор, готовый выдать кредит под 4 процента годовых, что является очень хорошим показателем. Но меня обвинили в лобби интересов российской компании. При этом я не настаивал и просил внести другие предложения, рассмотреть китайских и иных производителей. Увы, и их не поступило.

Третья серьезная проблема в городе, по мнению Эрмека Усубалиева, это парковки. Уже много лет власти никак не могут найти по ним решение. То заявляют, что будут развивать сами. При этом, кроме как сбором денег с автолюбителей, ничем не занимаются. Потом отдают частникам, но получают тот же результат. Пример с улицей Шопокова - яркое тому подтверждение.

- Я же предлагал объединить систему паркинга с "Безопасным городом". То есть устанавливаются паркоматы, система видеонаблюдения и многое другое. В режиме реального времени можно отслеживать, сколько парковочных мест в городе свободно, сколько занято, какой сбор денег за день или даже за час и так далее. Водители имели бы возможность оплатить как наличными, так и картой, и даже через приложение в смартфоне. Тому, кто припарковался, но не заплатил, по системе "Безопасного города" приходил бы штраф.

Такую систему готова была внедрить французская компания, которая является одним из мировых лидеров в этой сфере. Причем бизнесмены планировали вложить свои деньги, бюджет не терял ни сома. Естественно, часть прибыли шла бы им, так как это бизнес. Но опять меня обвинили в лобби. А еще моих коллег и чиновников мэрии покоробило, что какие–то иностранцы будут на нас зарабатывать деньги. Хотя тот же "Безопасный город" работает на аналогичных условиях, - разводит руками экс–нардеп.

Все перечисленные меры позволили бы создать "Умный город", когда в режиме реального времени специалисты управляют парковками, светофорами, оценивают дорожную ситуацию и принимают соответствующие меры.

Правда есть одно большое "но", считает Эрмек Усубалиев... беда в том, что преобразования некому проводить. Взять, к примеру, последнего мэра Суракматова. Он просто боялся что–либо делать, чтобы на него не завели уголовное дело, как это было с предшественниками.

Быть может, ситуацию бы изменили прямые выборы мэра горожанами. Тогда эта фигура была более независимой в принятии решений. Иначе мы так и будем топтаться на месте, грустно наблюдая за тем, как весь мир уходит вперед, - заключил Эрмек Усубалиев.