Подарите Кате ручку! Бионическую

Катя Иваненко мечтает о бионической "руке", которая стоит больше, чем приличный автомобиль - 1 400 000 рублей! Она откладывает на протез все карманные деньги. Девочка мечтает стать художницей и пианисткой, вопреки судьбе!

Катюша родилась с недоразвитием правой руки, и это было полной неожиданностью для ее родителей - на всех исследованиях во время беременности малышка выглядела абсолютно здоровой.

Первый свой протез девочка получила в четыре года. Его изготовили на бишкекском протезном заводе. Когда Катя увидела его - разрыдалась и швырнула в угол. Примитивный пластмассовый протез выглядел как отрезанная рука у гигантской куклы. Мама пыталась уговорить Катюшу, объяснить ей, что над ней могут смеяться и даже обижать ее. Но страшный и неудобный бесплатный протез причинял Кате гораздо больше боли, чем насмешки и косые взгляды. Женщина не стала настаивать - с короткой рукой можно жить счастливо, с поломанной психикой - вряд ли.

Когда ее маме говорили, что девочке с таким дефектом надо поменьше бывать на людях, чтобы они не ранили ребенка бестактностью, женщина лишь усмехалась - да разве сможет ее непоседа запереться дома? Даже детсадовские обидчики быстро сдались перед напором характера и энергии Кати, прозвав ее одноруким бойцом.

Детсадовская боевая закалка помогла девочке и в школе. Первый класс для Кати стал настоящим испытанием на прочность. Семья переехала из Кыргызстана в Россию - там господдержка детей с инвалидностью существует не только на бумаге, но и в повседневной жизни. И ее совершенно не нужно "выгрызать" у соцслужб.

В новой школе Катя освоилась быстро. И совсем скоро попросила отдать ее в театральный кружок, а потом и музыкальную школу. Сейчас девочка замечательно учится в обыкновенной средней школе, занимается фольклором, поет, одной рукой играет на пианино!

Однажды Катя с мамой смотрели телевизор. В передаче показывали девушку с таким же диагнозом, которой установили бионический протез. Как завороженная, Катя наблюдала за движениями искусственной руки. А мама девочки понимала, насколько велика разница между "отрезанной кукольной рукой" и сложным техническим устройством, способным восстановить многие функции отсутствующей руки! Вдохновленные, они с мамой съездили в Москву на презентацию, где Катя примерила бионический протез и пришла в невыразимый восторг. Вернувшись домой, показывала всем знакомым видео, где она впервые в жизни берет второй "рукой" тетрадку. Теперь девочка точно знала, какая у нее заветная мечта.

Но, к сожалению, бесплатно Катя может получить пока лишь ту самую пластмассовую руку, которая пугала ее в раннем детстве, купить дочке дорогостоящий современный протез родители не могут. Мама Кати работает в парикмахерской, а папа - установщик натяжных потолков. В семье подрастает еще 4–летняя дочь, Катина сестричка. Понимая непростую финансовую ситуацию, волевая Катюша решила копить на протез самостоятельно, откладывая на мечту все свои скромные карманные деньги. Ведь теперь она поняла, что может жить по–настоящему, что ее дефект превратится в преимущество, ведь такой суперсовременной и модной руки больше не будет ни у кого из ее знакомых. А она ей нужна не просто так - Катя хочет профессионально рисовать, но по природе она - правша и сколько бы не тренировала левую руку, все равно с кистями и красками она не справляется.

Но самое главное, что по законам России, если у Кати появится бионический протез, в дальнейшем она сможет получать подобные протезы за счет государства! Поэтому если мы сейчас поможем Кате, то дадим ей возможность всегда пользоваться бионическими устройствами и жить полноценной жизнью.

На "умную руку" для Катюшки сейчас собирают деньги в России - там ее на попечение взял благотворительный фонд "Альта", открытый Алексеем Мутиным, у которого в двенадцать лет обгорели обе руки, и их пришлось ампутировать. Алексей также всю юность промучился с отечественными неповоротливыми протезами, но шанс жить полноценно ему подарил фонд "Спасение" - мальчишке всем миром собрали деньги на дорогостоящие французские протезы, с помощью которых можно и клубнику с грядки собирать, и рисовать, и играть на фортепиано. И вот теперь Алексей возвращает возможность полноценно двигаться детям с ампутированными или генетически измененными ногами и руками. Собирает он деньги и для Катюшки - но пока в ее копилке только 47 тысяч рублей.

А бабушка и дедушка Кати, оставшиеся в Бишкеке, также не сидят сложа руки - они открыли сбор средств на мечту внучки. Каждый из нас может внести вклад в будущее этой озорной, сильной девчонки, которая никогда не сдается.

Помочь просто:

перечислить средства на банковскую карту ЭЛКАРТ:9417 0390 0775 0207 (Tatiana Dovgal),

передать помощь лично, связавшись с 0550155663 (Татьяна Довгаль, бабушка Кати),

перечислить на ЭЛСОМ: 0550–15–56–63,

принести на точки сбора интернет–форума, вы их видите на этой странице.