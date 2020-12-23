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Россиян предупредили об изменении продолжительности лета и зимы

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Продолжительность времен года в России значительно изменилась: зима становится короче, лето - длиннее. Об этом "Вечерней Москве" рассказали научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд и главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Синоптики предупредили, что в каждом регионе наблюдаются свои сезонные сдвиги, но есть общая тенденция на убывание зимы. Например, в Москве снежный покров теперь устанавливается позже обычного и полностью сходит на семь-десять дней раньше положенного. Зимние морозы в столице стали большой редкостью, а такая поздняя зима не гарантирует теплого лета.

"С одной стороны, может быть, это хорошо. С другой - постепенно исчезает понятие "русская зима". К тому же зимой мы все реже видим солнце, стоит промозглая, неприятная погода", - сказал Вильфанд.

Потепление связано в том числе с количеством автомобилей в городах и уплотнением высотной застройки, уточнили метеорологи. Так, во время пробок температура в районе крупных трасс всегда выше средней на несколько градусов.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предсказал раннюю весну в 2021 году. Они придет на несколько недель раньше и начнется в марте.


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URL: https://www.vb.kg/395435
Теги:
погода, Россия, Москва
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