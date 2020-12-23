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Упразднить судебный департамент предложили в Кыргызстане

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- Екатерина Улитина
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На общественное обсуждение внесен законопроект, согласно которому предлагается упразднить судебный департамент и организовать новый орган, который будет организовывать работу всех судов в республике и осуществлять их материально-техническое обеспечение. Автор законопроекта депутат ЖК Марлен Маматалиев.

Маматалиев уверен, что создание новой системы позволит рациональнее использовать финансовые средства для содержания судов, производя централизованные закупки. Кроме того, снизится нагрузка на администрацию судов, так как им не придется самим заниматься приобретением товаров и услуг.

"Образование вышеуказанного уполномоченного органа позволит сформировать единую систему учета финансирования органов судебной власти", - отмечает Маматалиев в обосновании к законопроекту.

Отметим, последние десятилетия в Кыргызстане идет судебная реформа, которая потребовала существенных финансовых расходов.


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URL: https://www.vb.kg/395437
Теги:
судебная реформа, судебный департамент, Кыргызстан
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