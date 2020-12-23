Отец и сын жестоко избили двух парней. Пострадавшие в больнице (видео)

Отец и сын избили двух молодых парней у магазина в селе Нижняя Ала-Арча в Аламудунском районе Чуйской области. Видеозапись инцидента опубликовали в социальных сетях.

Автор поста утверждает, что драку спровоцировали сами нападавшие - отец и сын. Они увезли пострадавших к себе домой, где якобы, издевались над ними до утра.

В ГУВД Чуйской области уточнили, что данный инцидент произошел 20 декабря между 3 и 4 часами ночи. Пострадавшие молодые люди 2001 года рождения были доставлены в больницу, где написали заявление в правоохранительные органы. Они сообщили, что были избиты в результате возникшей ссоры.

Данный факт был зарегистрирован по статье "Хулиганство".

"В ходе досудебного производства сотрудниками милиции проводись ряд следственных и оперативных мероприятий, кроме того были опрошены ряд лиц находящиеся в данном магазине. По подозрению в совершении данного преступления были задержаны О.К., 1971 года рождения и его сын О.М., 1997 года рождения. В настоящее время задержанные водворены в изолятор временного содержания ГУВД города Бишкек.", - сообщают в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

Назначены все необходимые экспертизы. Досудебное производство продолжается.