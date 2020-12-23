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Инвестор в спешке продает долю в золоторудном месторождении Кыргызстана?

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- Мария Стрельцова
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На российском сайте Avito.ru висит объявление о продаже 25% в проекте разработки золото-медного месторождения Мазар-Ашу. В нем говорится, что рыночная стоимость доли в проекте составляет 477 млн рублей, однако до Нового года её можно купить за 100 млн рублей. 0,5 % доли можно приобрести за миллион рублей.

"Продается доля 25% в инвестиционном договоре на проведение поисково- разведочных работ, - так описывается товар. - Киргизия, Чонкаиндинская площадь, месторождение Мазар-Ашу. Срок пользования недрами составляет на поисково-оценочные работы - 5 лет, разведка и промышленная разработка - 10 лет. Площадь участка составляет 61 800 га. Предварительно измеренная добыча - 700 млн тонн руды с содержанием золота 0,64 г/т. Прогнозируемый запас условного золота - 180 тонн".

Возможная доходность инвестора от 100% до 500% после оформления лицензии на добычу в течение 2021 года, так пытается привлечь покупателей автор объявления под ником "Заря".

Кстати, у автора объявления еще несколько объектов для продажи: участки, один из которых оценивается в 9 999 999 рублей, помещения, рынок.


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URL: https://www.vb.kg/395448
Теги:
Россия, Кыргызстан, месторождение
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