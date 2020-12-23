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Первым зампредседателя "Кыргызалтына" по безопасности стал Азамат Алиев

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- Виктория Гунгер
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Азамат Момунжанович Алиев назначен первым заместителем председателя правления ОАО "Кыргызалтын", курирующим безопасность. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Как отмечается, соответствующее решение 18 декабря принял совет директоров ОАО "Кыргызалтын".

- Накануне, 22 декабря, нового заместителя главы компании представили коллективу. Ранее эту должность занимал Нурдин Канымбетов. Алиев до этого работал заместителем генерального директора дочерней компании "Кыргызалтын" - "Алтынкен", - пояснили в "Кыргызалтын".

Справка:

Азамат Алиева родился 17 июня 1985 года.

Образование:

2002-2006 гг. - Кыргызский государственный университет им. И. Арабаева

Направление - английский язык.

2006-2008 гг. - Академия государственного управления при президенте Кыргызской Республики, Магистратура по направлению "МВА-менеджмент в бизнесе".

С 2018 г. по настоящее время - Институт горного дела и горных технологий им. академика У. Асаналиева при КГТУ им. И. Раззакова. "Металлургия цветных металлов", направление "Обогащение полезных ископаемых".

Опыт работы

с 07.2007 г. по 07.2008 г. - Фонд государственных материальных резервов при Государственном агентстве по государственным закупкам и материальным резервам при правительстве КР Должность: специалист, ведущий специалист.

с 07.2008 г. по 12.2009 г. - Государственное агентство по государственным закупкам и материальным резервам при правительстве КР, главный специалист.

с 08.2010 г. по 07.2019 г. - Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики, на различных должностях.

с 07. 2019 г. по 08.2020 г. - Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики, уполномоченный по вопросам предупреждения коррупции

08.2020-12.2020 г. - первый заместитель генерального директора ОсОО "Алтынкен" (40 % доли принадлежит ОАО "Кыргызалтын").


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URL: https://www.vb.kg/395450
Теги:
золото, назначение, Кыргызстан, Кыргызалтын
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