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Так, сколько ветвей власти в КР? Канатбек Азиз о выступлении Жапарова

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- Екатерина Улитина
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В социальных сетях разгорелась дискуссия о ветвях государственной власти в Кыргызстане. Поводом стало интервью кандидата в президенты Садыра Жапарова.

Отвечая на вопрос журналиста о форме правления, Жапаров сказал:

- У нас сегодня есть три ветви власти: парламент, президент и правительство.

Ответ вызвал критику пользователей, так как теоретически в КР существует законодательная (парламент), исполнительная (правительство) и судебная власть.

Доктор политических и юридических наук Канатбек Азиз в комментарии VB.KG заявил, что не намерен оправдывать тезис Садыра Жапарова. Но, по его мнению, отрицать существование президентской власти в Кыргызстане ошибочно.

- Никоим образом, не оправдываю тезис Садыра Жапарова о ветвях государственной власти. Но справедливости ради, необходимо отметить, что как относить институт президента к исполнительной ветви власти, так и утверждать о том, что существуют лишь три ветви (парламент, правительство, суды) государственной власти, в которую никак не входит президент, является крайне не правильным, - сказал Канатбек Азиз.

Он отметил, что подавляющая часть ученых-правоведов, и политологов, не придерживаются уже концепции с "трехголовой" государственной властью. В качестве примера можно привести нашу Конституции от 2010 года.

- Входит ли, согласно ее содержанию институт президента КР в исполнительную власть? Конечно нет. Стоит ли считать, этот институт безвластным? Безусловно нет. Начиная от представления кандидатур Генерального прокурора, судей Верховного суда и Конституционной палаты и иных структур, назначения и освобождения руководителей силовых структур, наложения вето на законы, применения помилования, назначения парламентских выборов, вплоть до фактического ведения внешней политики и выбора отправлять (или не отправлять) в отставку правительственную власть. Иными словами Президентская власть в Кыргызстане существует. И она не номинальна. И она не представлена исполнительной властью как в США, хотя к ней фактически и максимально приближена. - продолжил Канатбек Азиз.

Он подчеркивает, что это подтверждает, что в Кыргызстане парламентской республики, в истинном классическом и ином понимании и не было.

- Во-вторых, можно ли считать к примеру ЦИК Кыргызской Республики безвластным? Конечно нет. Власть ЦИКа (как и СМИ), а также других органов власти в нашей стране существуют. Другое дело, насколько они сами готовы использовать такую независимую власть? Вот в чем вопрос.

Ну и наконец в-третьих, все это говорит о том, что нужно отходить от применения "западных лекал" управления властью. Стремиться необходимо к учреждению своей национальной модели правления. Что подойдет нам, с учетом национальных особенностей, исторических условий. Возьмите к примеру Казахстан, сегодня ее не назовёшь президентской республикой. Речь в этой стране уже идет о своеобразной "бицефальной" модели власти, с наличием уже всесильного института Совета безопасности во главе с первым Президентом Н.Назарбаевым, который может вполне главенствовать как над президентской, так исполнительной ветвями власти, - заключил юрист.


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URL: https://www.vb.kg/395452
Теги:
президент, Кыргызстан, Канатбек Азиз, власть, Садыр Жапаров
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