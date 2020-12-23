Миграция в России снижается рекордными темпами

В России наблюдается самый низкий приток мигрантов за последние десять лет. Такие выводы сделал эксперт в области миграции Никита Мкртчян. Его исследование опубликовал Институт экономической политики. Об этом сообщает издание media-mig.ru.

В статье отмечается, что с начала года в России число иностранных работников снизилось на четверть. К 1 декабря в стране находилось всего 7,8 млн иностранных граждан, из них 80 % (6,2 млн) – это мигранты из стран СНГ. Год назад граждан государств Содружества было почти на 30 % больше. Уменьшается не только число трудовых мигрантов из ближнего зарубежья, но и количество всех иностранцев, прибывших в страну с разными целями.

Цифры говорят, что за 9 месяцев текущего года прирост населения за счет миграции был рекордно низким и покрыл лишь 21 % его естественной убыли.

Сократилось количество приезжих из Украины (на 39 , Молдавии (34 и Казахстана (33 . Стало меньше мигрантов из Армении (на 30 , Азербайджана (28 и Узбекистана (27 . В меньшей степени сократилось число иностранцев из Таджикистана и Кыргызстана – на 19 % и 20 %.

В исследовании отмечается, что доля легально трудящихся иностранцев на рынке труда существенно не изменилась.