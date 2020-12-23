Грозились вывезти в горы и расправиться. В Бишкеке задержаны вымогатели

Оперативники МВД и ГКНБ задержали преступную группу, которая вымогала у бишкекчанина 380 тысяч сомов. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

"При проведении оперативных мероприятий сотрудниками 2-го Управления СКМ МВД КР совместно с отрядом специальных операций ГУВД по г. Бишкек и ГКНБ КР, задержаны лица, которые угрожая физической расправой, вымогали крупную денежную сумму у кыргызстанца", - информируют в ведомстве.

Оперативным сотрудникам стало известно, что в начале декабря текущего года двое неизвестных лиц, азиатской и европейской внешности, в возрасте 25-30 лет, спортивного телосложения, приехали на автомашине марки "БМВ-535" черного цвета домой к гражданину С.А. 1991 года рождения. Мужчины представились именами Алтынбек и Роман. Алтынбек, оказывая моральное и психологическое давление, угрожая физической расправой стал требовать незамедлительной выплаты денежных средств в размере 380 000 сомов. Он ссылался на гражданина К.В., который незадолго до описываемых событий одолжил С.А. деньги.

В дальнейшем злоумышленники уехали в неизвестном направлении, однако угрозы физической расправой продолжились по телефону. Потерпевшего неоднократно грозились вывести в горы и расправиться с ним.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП ГКНБ КР по ст. 203 ч.2, п.2 УК Кыргызской Республики (вымогательство совершенное группой лиц по предварительному сговору) и передан в Следственную службу ГУВД г. Бишкек.

В ходе оперативных мероприятий сотрудниками 2-го Управления СКМ МВД КР совместно с ОСО ГУВД по г. Бишкек и ГКНБ КР, при получении денежных средств в размере 100 000 (сто тысяч) сомов задержана преступная группа.

Подозреваемые - М. А. 1992 года рождения, уроженец Тюпского района Иссык-Кульской области и Ц.Р. 1991 года рождения, уроженец Республики Казахстан - водворены в ИВС г. Бишкек.

Проводится дальнейшее разбирательство, для установления всех обстоятельств произошедшего.