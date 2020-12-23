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Конфликт в профсоюзах дошел до взятия заложников! Открытое обращение

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- Виктория Гунгер
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Напряженная ситуация в Федерации профсоюзов Кыргызстана думаем достигла огромных масштабов, конфликт в ФПК уже перерос в общественный. Работники аппарата ФПК и ее подведомственных санаторно-курортных организаций из-за амбиций отдельных членов Совета Федерации профсоюзов Кыргызстана не получают заработную плату уже 3,4 месяца, так как из-за конфликта заморожены счета ФПК. Об этом говорится в открытом письме членов Федерации профсоюзов СМИ.

В целях выхода из сложившейся ситуации, на 25 декабря 2020 года созван чрезвычайный XXIV Съезд ФПК, на котором планируется избрать Председателя ФПК, для дальнейшей работы профсоюзных организаций в законном русле.

- Но председатели ряда отраслевых республиканских профсоюзов и областных советов профсоюзов отказываются от участия комитетов в работе вышеуказанного чрезвычайного Съезда. Думаем, они даже не спрашивали у своих членов профсоюза и трудового народа о принятом ими единоличном решении. Своими решениями и амбициями, они еще больше усугубляют назревший конфликт в коллективах профорганизаций и санаторно-курортных учреждений. Каждую пятилетку лидер профсоюзов республики должен отчитываться о проделанной работе, предыдущий Съезд был проведен в октябре 2015 года. То есть, на данный момент прошло 5 лет, а созыв и проведение Съезда уже 2 раза откладывалось, начиная с сентября месяца этого года. Поэтому, мы срочно должны избрать на этом чрезвычайном Съезде председателя ФПК и поставить точку этому хаосу, так как нет конца и края в проблемах в профсоюзах, - подчеркнули представители профорганизаций.

По их словам, чрезвычайный XXIV Съезд ФПК созван на 25.12.2020 года исключительно по требованиям простых членов профсоюза и работников профсоюза, которые вынуждены, оставив свои семьи, добиваться выплаты своих же заработанных средств. Но, некоторые члены Совета считают, что проведение чрезвычайного XXIV Съезда ФПК не легитимно.

- Главная миссия профсоюзов - защищать человека труда, и, чтобы сегодня в полной мере соответствовать этому предназначению, необходимо избрать профсоюзного лидера, искоренить все существующие проблемы в профсоюзах.

Поэтому, мы, члены профсоюзов считаем, что созыв и проведение вышеуказанного чрезвычайного Съезда своевременным и актуальным. А отказ от участия на чрезвычайном Съезде ряда отраслевых и региональных лидеров профсоюзов расцениваем как неуважение к своим же членам профсоюза и простым трудящимся! Также заявляем, что именно вы мешаете развитию профсоюзных организаций - заявили члены профсоюзов. - Мы, проведем чрезвычайный XXIV Съезд Федерации профсоюзов Кыргызстана 25 декабря 2020 года!

Стоит отметить, что недавно в заложники в Федерации профсоюзов Кыргызстана сторонниками экс-главы Федерации Мирбека Асанакунова была взята глава управления "Кыргыз курорт туризм" Чинара Токобаева. Ее насильно продержали в кабинете около 3-4 часов, требуя под давлением и угрозами написать заявление об уходе. Ранее также были избиты сторонниками несколько сотрудников ФПК.


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URL: https://www.vb.kg/395461
Теги:
заложник, профсоюзы, конфликт, Кыргызстан
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