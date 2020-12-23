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Вместо ареста - выплата ущерба. ЖК принял закон об экономической амнистии

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- Оксана Гут
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Сегодня, 23 декабря, на заседании Жогорку Кенеша был рассмотрен законопроект "О внесении изменений в законодательные акты по вопросам экономической амнистии". По итогам обсуждений он был принят большинством голосов в трех чтениях. Только трое депутатов выступили против законопроекта Дастан Бекешев, Наталия Никитенко и Айсулуу Мамашева. Никитенко посчитала документ сырым и предложила доработать, а Бекешев назвал его "экономическим откупом". Он уверен, что в этом законе изначально заложены коррупционные риски. Некоторые другие депутаты также задавались вопросом о рисках при реализации экономической амнистии.

Справедливости ради, стоит отметить, что при обсуждении законопроекта в зале заседаний присутствовало не более 30 парламентариев.

Защищала законопроект депутат Гульшат Асылбаева, в инициаторах также депутаты Акылбек Жапаров, Омурбек Бакиров, Марлен Маматалиев и Салайдин Айдаров.

Поправки, по данным инициаторов, подготовлены в целях установления дополнительных государственных гарантий субъектам предпринимательской деятельности, в отношении лиц, участвующих в процессе добровольного декларирования имущества и доходов в период дефицита республиканского бюджета, а также проявление гуманизма к лицам, содержащимся в местах лишения свободы и следственных изоляторах в условиях распространения коронавирусной инфекции (COVID-19).

В частности, закон предусматривает гуманизацию уголовной ответственности за отдельные экономические и налоговые преступления, а также преступления против собственности, интересов службы в коммерческих и иных организациях. Иными словами, лицо, совершившее подобное преступление, наказывается не лишением свободы, а возмещением причиненного ущерба. При чем экономическая амнистия может быть применена как к уже осужденными, так и к обвиняемым по делам, возбужденным Финансовой полицией.

Как заявила Гульшат Асылбаева, предлагаемые законопроектом нормы позволят сократить расходы государства на содержание осужденных и следственно-арестованных лиц. В целом, закон направлен на поддержку бюджета страны, подчеркнула она. Лицо, совершившее экономическое преступление, сможет продолжать работать и выплачивать нанесенный ущерб.

Однако, согласно закону, в случае повторного преступления уголовная ответственность применяется.


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URL: https://www.vb.kg/395463
Теги:
амнистия, закон, правительство, уголовная ответственность, Финполиция, ГСБЭП, Кыргызстан, экономика, Жогорку Кенеш, Гульшат Асылбаева, Дастан Бекешев, Наталья Никитенко
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