Вместо ареста - выплата ущерба. ЖК принял закон об экономической амнистии

Сегодня, 23 декабря, на заседании Жогорку Кенеша был рассмотрен законопроект "О внесении изменений в законодательные акты по вопросам экономической амнистии". По итогам обсуждений он был принят большинством голосов в трех чтениях. Только трое депутатов выступили против законопроекта Дастан Бекешев, Наталия Никитенко и Айсулуу Мамашева. Никитенко посчитала документ сырым и предложила доработать, а Бекешев назвал его "экономическим откупом". Он уверен, что в этом законе изначально заложены коррупционные риски. Некоторые другие депутаты также задавались вопросом о рисках при реализации экономической амнистии.

Справедливости ради, стоит отметить, что при обсуждении законопроекта в зале заседаний присутствовало не более 30 парламентариев.

Защищала законопроект депутат Гульшат Асылбаева, в инициаторах также депутаты Акылбек Жапаров, Омурбек Бакиров, Марлен Маматалиев и Салайдин Айдаров.

Поправки, по данным инициаторов, подготовлены в целях установления дополнительных государственных гарантий субъектам предпринимательской деятельности, в отношении лиц, участвующих в процессе добровольного декларирования имущества и доходов в период дефицита республиканского бюджета, а также проявление гуманизма к лицам, содержащимся в местах лишения свободы и следственных изоляторах в условиях распространения коронавирусной инфекции (COVID-19).

В частности, закон предусматривает гуманизацию уголовной ответственности за отдельные экономические и налоговые преступления, а также преступления против собственности, интересов службы в коммерческих и иных организациях. Иными словами, лицо, совершившее подобное преступление, наказывается не лишением свободы, а возмещением причиненного ущерба. При чем экономическая амнистия может быть применена как к уже осужденными, так и к обвиняемым по делам, возбужденным Финансовой полицией.

Как заявила Гульшат Асылбаева, предлагаемые законопроектом нормы позволят сократить расходы государства на содержание осужденных и следственно-арестованных лиц. В целом, закон направлен на поддержку бюджета страны, подчеркнула она. Лицо, совершившее экономическое преступление, сможет продолжать работать и выплачивать нанесенный ущерб.

Однако, согласно закону, в случае повторного преступления уголовная ответственность применяется.