Дело "Вечерки": "Обвинение со стороны Аширходжаева и Ашимовой незаконно"

Председатель совета директоров ЗАО "Издательский дом "Вечерний Бишкек" Александр Рябушкин и бывший директор издания Мурат Божокоев 16 августа 2019 года были осуждены Свердловским районным судом города Бишкек по обвинению в злоупотреблении полномочиями в коммерческой организации (ч.1 ст. 233 Уголовного кодекса КР в редакции 2017 года) в связи с выплатой 1 млн сомов Эркимбеку Мамбеталиеву. 11 ноября 2019 года Бишкекский городской суд отменил приговор в связи с истечением срока давности. Однако 12 февраля 2020 года постановлением Верховного суда КР приговор первой инстанции был оставлен в силе. В связи с этим адвокат Мурата Божокоева Ренат Медетбеков начал проводить работу по отмене незаконного приговора.

Медетбеков переслал редакции Barometr.kg фильм, письменный текст и фотографии, которые, по его мнению, могут помочь понять, почему обвинение со стороны старшего следователя по особо важным делам Следственной службы МВД КР, подполковника милиции Эркебека Аширходжаева и главного государственного инспектора Счетной палаты Кыргызской Республики Г. Ашимовой в деле было заведомо незаконным.

Письменный текст Медетбекова (стиль и орфография сохранены):

Смотрите приложенный фильм с ответами потерпевших по делу Рины Приживойт, Геннадия Кузьмина, Токторбека Джаналиева на мой единственный вопрос в заседании Бишкекского городского суда от 15 октября 2019 года по рассмотрению апелляционного представления государственного обвинителя помощника прокурора Свердловского района города Бишкек Э. Базаркулова, апелляционной жалобы защитников обвиняемого Александра Рябушкина адвокатов Замирбека Узенова и Харки Хилоу, апелляционной жалобы Божокоева и моей апелляционной жалобы в защиту интересов Божокоева на приговор Свердловского районного суда города Бишкек от 16 августа 2019 года.

Почему акт аудита и обвинительное заключение были первым заведомо незаконным обвинением в деле по "Вечёрке".

В акте аудита финансово-хозяйственной деятельности ЗАО "Издательский дом "Вечерний Бишкек" и ОсОО "Рекламная фирма "Рубикон" за период с 2015 года по 31 октября 2018 года от 14 декабря 2018 года главный государственный инспектор Счётной палаты Кыргызской Республики Ашимова Г.Дж. в вопросе 1.5. указала: "ЗАО "Издательский дом "Вечерний Бишкек" 21.10.16 выплатило по расходному кассовому ордеру № 453 от 21.10.16 Мамбеталиеву Э. 1 000 000 сомов, основание: решение апелляционной инстанции Бишкекского горсуда и Соглашение от 21.10.2016.".

На основании этого акта аудита старший следователь по особо важным делам Следственной службы МВД Кыргызской Республики подполковник милиции Аширходжаев Эркебек Джумабекович составил 11 января 2019 года обвинительное заключение, в котором указал: "Согласно решению Свердловского районного суда г. Бишкек от 5 февраля 2016 года и решению апелляционной инстанции Бишкекского городского суда от 15 июля 2016 года с ЗАО "Издательский дом "Вечерний Бишкек", редакции газеты "Вечерний Бишкек", интернет-сайта www.vb.kg, редакции газеты "Жаны агым", редакции газеты "МСН", рекламной фирмы "Рубикон", типографии солидарно взыскана в пользу Мамбеталиева Эркимбека Шамытаевича компенсация морального вреда в размере 1 000 000 сом. 21 октября 2016 года директор ЗАО "Издательский дом "Вечерний Бишкек" М. Божокоев по предварительному сговору с председателем совета директоров ЗАО "Издательский дом "Вечерний Бишкек" А. Рябушкиным подписал Соглашение с истцом Э. Мамбеталиевым о выплате 1 000 000 сом со средств ЗАО "Издательский дом "Вечерний Бишкек" и в тот же день из кассы ЗАО "Издательский дом "Вечерний Бишкек" Э. Мамбеталиеву по расходному ордеру были выданы 1 000 000 сом наличными. Согласно акту аудита Счётной палаты Кыргызской Республики умышленными действиями директора ЗАО "Издательский дом "Вечерний Бишкек" М. Божокоева и председателя совета директоров А. Рябушкина акционерам закрытого акционерного общества причинён имущественный ущерб в сумме 143 023,93 сомов. Таким образом, своими умышленными действиями Божокоев Мурат Бейшеналиевич совершил преступление, предусмотренное ст. 173 ч. 2 УК Кыргызской Республики в редакции от 1 октября 1997 года, квалифицирующим признаком которого является причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путём обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, совершённое по предварительному сговору группой лиц. Кроме этого, Божокоев своими умышленными действиями совершил преступление, предусмотренное ст. 233 ч. 1 УК Кыргызской Республики (в редакции от 2 февраля 2017 года), признаками которого являются использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод либо преимуществ для себя или других лиц, или организаций либо нанесения вреда другим лицам или организациям, если это причинило умышленно или по неосторожности значительный вред".

Как видно из акта аудита и обвинительного заключения, в деле имеется три документа: (1) это решение апелляционной инстанции Бишкекского городского суда от 15 июля 2016 года о взыскании с ЗАО "Издательский дом "Вечерний Бишкек" солидарно с другим юридическим лицом – ОсОО "Рекламная фирма "Рубикон" – 1 000 000 сомов в пользу Мамбеталиева, (2) это расходный кассовый ордер ЗАО "Издательский дом "Вечерний Бишкек" № 453 от 21 октября 2016 года о выплате 1 000 000 сомов Мамбеталиеву, где в качестве основания выплаты указано решение апелляционной инстанции Бишкекского городского суда от 15 июля 2016 года, и (3) это Соглашение от 21 октября 2016 года, где указано, что в целях мирного урегулирования судебного спора и исполнения решения апелляционной инстанции Бишкекского городского суда от 15 июля 2016 года Мамбеталиев отзывает свою надзорную жалобу из Верховного суда Кыргызской Республики к ОсОО "Рекламная фирма "Рубикон" и ЗАО "Издательский дом "Вечерний Бишкек" на это решение суда, а ЗАО "Издательский дом "Вечерний Бишкек" уже выплатило ему 1 000 000 сомов наличными ещё до подписания этого Соглашения.

Но, поскольку актом аудита и обвинительным заключением Божокоеву были предъявлены не соответствующие этим фактам обвинения в совершении преступлений о том, что Божокоев и Рябушкин выплатили из кассы ЗАО "Издательский дом "Вечерний Бишкек" 1 000 000 сомов Мамбеталиеву по расходному кассовому ордеру № 453 на основании Соглашения от 21 октября 2016 года, а также учитывая, что специалист Ашимова и все потерпевшие (Джаналиев, Приживойт, Кузьмин, Юсупова, Цой, Савельев, Андреева, Шайхутдинова) дали в суде показания о том, что сумма 1 000 000 сомов была выплачена Мамбеталиеву 21 октября 2016 года по Соглашению, а не по решению суда, то в заседании суда первой инстанции 17 июля 2019 года Божокоев и задал Ашимовой прямой вопрос: "Скажите, данная выплата Мамбеталиеву была по решению суда?" И Ашимова ответила: "Нет, данная выплата в размере 1 млн. сомов Мамбеталиеву была не по решению суда, выплата была по Соглашению, а в расходном кассовом ордере можно написать, что угодно".

Именно поэтому в заседании суда второй инстанции 15 октября 2016 года я и задал трём явившимся в суд второй инстанции потерпевшим (Приживойт, Кузьмину, Джаналиеву) тот же самый вопрос Божокоева, только в том виде, как его видели сами обвинители. Вы слышали сейчас этот вопрос и ответы потерпевших в начале фильма. Все участники процесса и суд правильно поняли мой вопрос, а для вас, публики, которая не знакома с материалами дела, я повторю этот вопрос в развёрнутом виде: "Ашимова, Аширходжаев, прокуроры Дарданов, Базаркулов, Маданбекова утверждают, что решением Бишкекского городского суда с ЗАО "Издательский дом "Вечерний Бишкек" солидарно с другим юридическим лицом – ОсОО "Рекламная фирма "Рубикон" – была взыскана сумма 1 000 000 сомов в пользу Мамбеталиева. Решение суда вступило в силу 15 июля 2016 года. Но после этого, 21 октября 2016 года, Божокоев и Рябушкин подписали Соглашение, на основании которого по расходному кассовому ордеру № 453 от 21 октября 2016 года из кассы ЗАО "Издательский дом "Вечерний Бишкек" Мамбеталиеву была выплачена другая сумма 1 000 000 сомов. При этом в графе "Основание" расходного кассового ордера кассир Анарбаева записала по указанию Божокоева: "По решению апелляционной инстанции Бишкекского городского суда от 15.07.2016 г.". Это указание Божокоев дал Анарбаевой, чтобы скрыть следы своего преступления по выплате Мамбеталиеву незаконной суммы 1 000 000 сомов на основании Соглашения. В этой связи простейший вопрос: Скажите, пожалуйста, мог ли Мамбеталиев после получения 21 октября 2016 года суммы 1 000 000 сомов по Соглашению снова прийти в ЗАО "Издательский дом "Вечерний Бишкек" и потребовать выплатить ему сумму 1 000 000 сомов по решению Бишкекского городского суда от 15 июля 2016 года?".

Все явившиеся потерпевшие (и Приживойт, и Кузьмин, и Джаналиев), а также представитель Джаналиева адвокат Сергей Воронцов и государственный обвинитель Маданбекова (которые не опровергли в своих выступлениях в прениях в суде второй инстанции эти ответы потерпевших) как один признали, что Мамбеталиев не мог после получения 21 октября 2016 года суммы 1 000 000 сомов по Соглашению снова прийти в ЗАО "Издательский дом "Вечерний Бишкек" и потребовать выплатить ему сумму 1 000 000 сомов по решению суда, потому что он уже получил эту сумму по расходному кассовому ордеру № 453 от 21 октября 2016 года. А это значит, что сумма 1 000 000 сомов была выплачена ему на самом деле по решению суда, а не по Соглашению, потому что решение суда никто не отменял. Лишь на этом основании стороны освобождались от обязательств по отношению друг к другу и обязывались не иметь претензий друг к другу.

Поэтому акт аудита и обвинительное заключение, в которых было сделано заключение о том, что сумма 1 000 000 сомов была выплачена Мамбеталиеву по Соглашению, были первым заведомо незаконным обвинением в деле по "Вечёрке".