В январе в Балыкчы планируется запустить птицефабрику "Агро Куш"

Исполняющий обязанности премьер-министра, первый вице-премьер-министр Кыргызской Республики Артем Новиков в ходе рабочей поездки в Иссык-Кульскую область ознакомился с ходом строительства птицефабрики "Агро Куш" в городе Балыкчы. Об этом сообщает пресс-служба правительства КР.

Информация о задержке запуска предприятия была озвучена руководством компании в ходе делового завтрака Артема Новикова с бизнес-сообществом на минувшей неделе.

Птицефабрика представляет собой полный цикл производства, включая инкубатор, откорм и заготовку мяса птицы в охлажденном виде. Предприятие рассчитано на производство 4,6 млн бройлеров в год и переработку 12,5 тыс тонн мяса в год.

Как отметил и.о. главы правительства, полноценная деятельность птицефабрики позволит покрыть потребности внутреннего рынка в мясе птицы на 30%, а также снизит долю импорта мяса птицы и повысит уровень продовольственной безопасности страны.

По итогам встречи был решен вопрос возобновления финансирования со стороны Российско-Кыргызского фонда развития с 24 декабря текущего года, составлен соответствующий график. В случае начала финансирования предварительный запуск предприятия запланирован на 15 января 2021 года, а сама продукция появится на прилавках магазинов в апреле 2021 года.

В ходе посещения руководителями птицефабрики были озвучены дальнейшие планы по расширению производства. Местным органам власти поручено проработать вопрос выделения дополнительного земельного участка, а Российско-Кыргызскому фонду развития рекомендовано рассмотреть возможность финансирования следующих фаз развития производства.