"Безопасный город". В МВД напомнили, какие штрафы ждут нарушителей ПДД

МВД напоминает о сумме штрафов для автолюбителей в рамках проекта "Безопасный город". В ведомстве отметили, что ранее по инициативе Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения, правительству Кыргызской Республики был предложен проект по внесению изменений в "Кодекс о нарушениях".

"Данный законопроект способствует повышению уровня доверия граждан к органам государственной власти, в том числе реализации проекта "Безопасный город", а также способствует соблюдению общественного порядка и неукоснительному соблюдению требований законодательства Кыргызской Республики в области безопасности дорожного движения, повышение ответственности и уровня дисциплины участников дорожного движения, - отмечают в пресс-службе МВД.

Таким образом, за нижеследующие виды нарушений ПДД с 15 января 2020 года размер штрафов снижен с 3000 до 1000 сомов:

- несоблюдение требований дорожных знаков;

- несоблюдение требований разметки проезжей части (за исключением нарушений правил обгона или маневрирования с выходом на встречную полосу);

- нарушение правил остановки или стоянки;

- несоблюдение безопасной дистанции, интервала либо нарушение расположения транспортных средств на проезжей части, или нарушение правил движения по автомагистралям;

- невыполнение требований Правил дорожного движения об остановке перед стоп-линией, обозначенной дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, при запрещающем сигнале светофора или запрещающем жесте регулировщика;

- нарушение правил обгона или маневрирования без выезда на полосу встречного движения;

- нарушение правил использования внешних осветительных приборов или предупредительных сигналов.

Также в соответствии с Кодексом о нарушениях КР, на штрафы, у которых не завершен срок добровольной оплаты, то есть 15 дней с момента получения постановления о штрафе, распространяется скидка 50%. То есть штраф в 1000 сомов, с 50% скидкой водитель оплатит 500 сомов, при условии, что не истекли 15 дней с момента получения штрафной санкции.

В случае неуплаты штрафа в установленный законом срок в добровольном порядке, начисляется пеня. Пеня является денежной платой, в размере 1% от суммы штрафа, за каждый день просрочки. Начисление пени прекращается при достижении ее максимального размера, после направляется судебному исполнителю для принудительного взыскания в порядке, предусмотренном законодательством Кыргызской Республики.