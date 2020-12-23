Погода
$ 82.48 - 82.85
€ 100.22 - 101.32

"Безопасный город". В МВД напомнили, какие штрафы ждут нарушителей ПДД

284  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

МВД напоминает о сумме штрафов для автолюбителей в рамках проекта "Безопасный город". В ведомстве отметили, что ранее по инициативе Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения, правительству Кыргызской Республики был предложен проект по внесению изменений в "Кодекс о нарушениях".

"Данный законопроект способствует повышению уровня доверия граждан к органам государственной власти, в том числе реализации проекта "Безопасный город", а также способствует соблюдению общественного порядка и неукоснительному соблюдению требований законодательства Кыргызской Республики в области безопасности дорожного движения, повышение ответственности и уровня дисциплины участников дорожного движения, - отмечают в пресс-службе МВД.

Таким образом, за нижеследующие виды нарушений ПДД с 15 января 2020 года размер штрафов снижен с 3000 до 1000 сомов:

- несоблюдение требований дорожных знаков;

- несоблюдение требований разметки проезжей части (за исключением нарушений правил обгона или маневрирования с выходом на встречную полосу);

- нарушение правил остановки или стоянки;

- несоблюдение безопасной дистанции, интервала либо нарушение расположения транспортных средств на проезжей части, или нарушение правил движения по автомагистралям;

- невыполнение требований Правил дорожного движения об остановке перед стоп-линией, обозначенной дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, при запрещающем сигнале светофора или запрещающем жесте регулировщика;

- нарушение правил обгона или маневрирования без выезда на полосу встречного движения;

- нарушение правил использования внешних осветительных приборов или предупредительных сигналов.

Также в соответствии с Кодексом о нарушениях КР, на штрафы, у которых не завершен срок добровольной оплаты, то есть 15 дней с момента получения постановления о штрафе, распространяется скидка 50%. То есть штраф в 1000 сомов, с 50% скидкой водитель оплатит 500 сомов, при условии, что не истекли 15 дней с момента получения штрафной санкции.

В случае неуплаты штрафа в установленный законом срок в добровольном порядке, начисляется пеня. Пеня является денежной платой, в размере 1% от суммы штрафа, за каждый день просрочки. Начисление пени прекращается при достижении ее максимального размера, после направляется судебному исполнителю для принудительного взыскания в порядке, предусмотренном законодательством Кыргызской Республики.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/395472
Теги:
МВД, штраф, Кыргызстан, Безопасный город, ГУОБДД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  