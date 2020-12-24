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Как правильно сидеть в кресле автомобиля?

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Многие считают посадку с сильно откинутой спинкой более удобной или более "спортивной". Однако она не является ни тем, ни другим.

Правильная посадка в кресле - это главная полезная привычка водителя, которая может спасти жизнь. При сильно откинутой назад спинке мышцы быстро затекают. Не зря спортсмены сидят совершенно по–другому: настоящие спортивные кресла выглядят не как подобие гамака. Наоборот - спинка у них стоит почти вертикально. Почему?

Главным образом потому, что в таком положении тело способно среагировать на опасность быстро и правильно.

При экстренном торможении водитель, распластанный в кресле в почти лежачем положении, ударяет по тормозу и начинает скользить по спинке вверх, потому что лишил себя нормального упора. Чтобы усилить давление на педаль, человек отчаянно вцепляется в руль и тянет его на себя.

Если водитель использует рулевое колесо как поручень, то уже не может его нормально вращать. В сети можно найти множество роликов, в которых водитель тормозит по прямой и врезается, хотя препятствие можно было объехать. Правильная настройка кресла - важнейший момент.

Как правильно отрегулировать водительское кресло: поставьте кресло так, чтобы при нажатии на тормоз ваша нога оставалась слегка согнутой; приведите спинку в положение, при котором обе лопатки спины касались бы ее, а вытянутая рука ложилась запястьем на верхнюю часть руля; Отрегулируйте зеркала заднего вида.

Поначалу такая посадка может показаться неудобной, но с этим вы легко справитесь, а взамен получите хорошее чувство автомобиля и отсутствие мышечных болей в спине и плечах.


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URL: https://www.vb.kg/395479
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