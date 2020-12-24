Афганский вопрос. Кто стоит за атакой на российских дипломатов в Кабуле

Автомобиль российской дипмиссии 1 декабря подорвался на самодельном взрывном устройстве в Кабуле. По счастливой случайности никто из сотрудников посольства серьезно не пострадал.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, у пострадавших легкая контузия.

Предположительно, целью террористов был следовавший перед дипломатической машиной пикап афганских сил безопасности. Однако российская сторона не исключает, что целью теракта были именно дипломаты.

Ответственность за инцидент на себя так никто и не взял.

Женевский след?

Примечательно, теракт произошел через 5 дней после выступления главы российского МИД Сергея Лаврова на Женевской конференции по Афганистану. Лавров заявил, что Москва нацелена на содействие продвижению межафганских переговоров в формате "расширенной тройки" с участием России, США, Китая, а также Пакистана, не исключив при этом, что в дальнейшем к диалогу могут быть приглашены и другие страны.

По его словам, РФ обеспокоена ухудшением ситуации в ИРА, в том числе угрозой со стороны "Исламского государства".

- Наше беспокойство продолжают вызывать деградирующая обстановка в сфере безопасности, особенно на севере Афганистана, где боевики ИГИЛ, концентрируя свои отряды, не оставляют попыток создать плацдарм для экспансии в Центральную Азию, а также высокий уровень наркопроизводства в стране, обеспечивающий финансовую подпитку местным и международным террористам, – отметил глава МИД РФ.

Лавров тогда добавил, что Россия готова оказывать поддержку развитию постконфликтного Афганистана как по традиционным направлениям, так в и новых областях, представляющих взаимный интерес.

Чуть ранее президент Российской Федерации Владимир Путин, выступая на этом же мероприятии, заявил, что Россия намерена продолжить "московский формат" консультаций по Афганистану. Говорил об этом российский лидер и в ноябре на саммите Шанхайской организации сотрудничества.

- В последние годы при поддержке ШОС Россия организовала целую серию встреч, в которых приняли участие представители всех без исключения афганских политических сил. Намерены и далее всемерно способствовать национальному примирению в Афганистане, в том числе задействовать возможности московского формата консультаций, в котором представлены страны – соседи Афганистана, включая, конечно, членов нашей организации, а также США, – отметил президент России Владимир Путин.

Ряд экспертов считают, что именно этот фактор стал причиной нападения на сотрудников российской дипмиссии. Проще говоря, организаторы террористического акта преследовали цель подорвать сотрудничество России со странами-участницами межафганского мирного урегулирования, а в идеале и вовсе намерены исключить Москву и ее партнеров из этого процесса. Ведь у российской стороны есть собственная переговорная площадка, которая имеет шансы стать эффективным инструментом афганского урегулирования. О том, что среди участников этого сложного процесса имеется скрытое конкурентное противодействие, эксперты говорят давно. Свидетельствует в пользу этой "теории" частая смена позиций США относительно переговорного процесса с талибами. Смена позиций Вашингтона призвана отобрать у Кремля миротворческую инициативу, предполагают аналитики.

Российская площадка

Россия начала разрабатывать собственную площадку для консультаций по афганскому урегулированию три года назад. По итогам шестисторонних консультаций с участием представителей России, Афганистана, Китая, Пакистана, Ирана и Индии была достигнута договоренность о создании Московского формата консультаций, первое заседание которого состоялось в апреле 2017 года.

Участие в нем приняли заместители министров иностранных дел и спецпредставители 11 стран (России, Афганистана, Китая, Пакистана, Ирана, Индии, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана, Узбекистана и Туркменистана), полуофициальные делегаты из Афганистана и представили катарской части движения "Талибан" (политическое представительство во внешнем мире, выполняющее функции посольства движения – Прим. Авт.). Не присутствовали на встрече только американские представители и делегаты официального Кабула, причем по собственной воле.

Но через год, 9 ноября 2018 года на второе заседание Московского формата консультаций по Афганистану представители Вашингтона все же приехали. Впервые в международной встрече такого уровня приняла участие и делегация политического офиса движения талибов в Дохе во главе с его руководителем Шером Мохаммадом Аббасом Станикзаем.

По итогам именно этой встречи талибы заявили о готовности вступить в прямые переговоры с официальным Кабулом. Сами межафганские переговоры начались в Дохе 12 сентября этого года. Понятно, что процесс примирения афганцев после многолетней войны будет долгим, сложным и, возможно, скандальным. Несмотря на это, в российском МИД надеются, что "стороны проявят гибкость и перейдут к переговорам по существу, тем самым сдвинув процесс с мертвой точки".

Затягивание мирного процесса урегулирования внутриафганского конфликта напрямую влияет на уровень насилия, который возрос в последнее время. Продолжается противостояние властей и вооруженной оппозиции, расширяются очаги активности террористических группировок, растут масштабы наркопроизводства.

- Только за пять месяцев 2020 года – с января по июнь – талибы совершили 5943 атаки. Афганские силовики 22 июня заявили о самых больших потерях за конкретный период времени за 19 лет боевых действий: за неделю талибы совершили 422 нападения в 32 провинциях и убили более 290 военнослужащих и полицейских, погибли десятки мирных жителей. В мае, во время траурной церемонии в одной из провинций страны прогремел взрыв, погибли 24 человека, ранены 68. Вооруженные люди нападали даже на родильный дом в Кабуле, тогда погибли 16 человек, включая двух младенцев. В ноябре было совершено нападение на Кабульский университет. Теракт унес жизни 19 человек, более 20 получили ранения. 15 декабря, в одном из районов столицы Афганистана в результате взрыва управляемой мины погибли вице-губернатор Кабула Мохаббатулла Мохаммади и его помощник, - отмечает статистика.

Нарастающее противостояние влияет также и на авторитет исламской республики на международной арене, и на размеры финансовой помощи от стран-доноров. Так в течении ближайших 4 лет Афганистан получит 12 миллиардов долларов от мирового сообщества, а это на 3 миллиарда меньше, чем обещали Кабулу во время Женевской международной конференции 2016 года.

Спецпредставитель генсека ООН по Афганистану Дебора Лайонс отметила, что эти средства "поступят не просто так", а при условии рационального расходования. Правительство Афганистана должно будет предоставить отчет. Евросоюз в следующие четыре года тоже готов предоставит Афганистану 1,2 миллиарда долларов, но при условии, если в регионе не будет роста насилия.

По словам госсекретаря США Майка Помпео, на дальнейшую помощь мирового общества Афганистану серьезно повлияют итоги межафганских переговоров. К слову, США в 2020 году тоже сократили финансовую помощь ИРА на 1 миллиард долларов, в 2021 году эта помощь также будет урезана.

В процессе расследования

Кто стоит за атакой на российских дипломатов или эта была случайность? На эти вопросы предстоит ответить следствию. В МИД РФ потребовали от афганской стороны провести тщательное расследование инцидента и принять меры по обеспечению безопасности персонала российских загранучреждений в ИРА. При этом Россия пытается собственными средствами выяснить, кто несет ответственность за подрыв машины.

- Афганские власти занимаются своим расследованием, мы тоже пытаемся понять. Мы отслеживаем ситуацию, у нас там нет следователей. У нас другие доступные средства, которые мы, естественно, используем для того, чтобы выяснить, кто это сделал, и чтобы профилактически понять, с чем мы имеем дело, чтобы наши люди не страдали, - заявил директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.