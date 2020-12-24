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США ввели санкции против минского ОМОН и спецназа КГБ Белоруссии

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Минфин США ввел новые санкции против одного частного лица и четырех организаций из Белоруссии из-за "подрыва демократических процессов и институтов" в стране. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на соответствующее заявление ведомства.

В санкционный список внесли первого замглавы МВД Белоруссии Геннадия Казакевича, Центральную комиссию Белоруссии по выборам и проведению республиканских референдумов, ГУВД Минска, минский отряд ОМОН и спецназ КГБ "Альфа".

17 декабря Европейский союз утвердил третий пакет санкций против Белоруссии в связи с "продолжающимися репрессиями против гражданского общества". В санкционный список было внесено 29 новых имен и 7 предприятий. 18 декабря к новым санкциям присоединилась Великобритания.

В ответ на новые ограничения Белоруссия расширила собственный санкционный список, запретив въезд ряду персон из стран Евросоюза. Помимо персональных санкций, белорусское руководство ограничит деятельность ряда политических фондов, различных гуманитарных и образовательных программ, в том числе и тех, которые проходят под патронажем посольств иностранных государств.


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URL: https://www.vb.kg/395484
Теги:
Беларусь, США, санкции
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