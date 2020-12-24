Ущерб в 2 млрд. Матраимов отдал государству Торговый центр и 9 квартир

Бывший замглавы ГТС Райымбек Матраимов полностью погасил ущерб государству в рамках возбужденного против него уголовного дела. Об этом на пресс-конференции сегодня заявил председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев.

По его данным, Матраимов выплатил в пользу государства 2 млрд сомов. Из них 1,4 млрд в виде наличных средств и 600 млн в виде недвижимого имущества. Это Торговый центр и 9 квартир.

"Все квартиры в отличном состоянии с ремонтом. Там жили квартиранты, их сдавали. Сейчас они освобождены. Квартиры будут переданы сотрудникам ГКНБ. Только одна из квартир большая, не знаю, 250 или 280 кв.м. В ней надо сделать ремонт и мы ее передадим социальному учреждерию - детскому дому", - сказал Ташиев.

Также он рассказал про торговый центр.

"Торговый центр функционирующий. Мы взяли его по цене 950 долларов за кв.м. Хотя за торговые центры берут по 1,2 тысячи долларов за кв.м. Именно на этой цене настаивал владелец, но мы оценили сами имущество. Торговый центр будет работать и приносить выручку государству", - отметил глава ГКНБ.

При этом Ташиев заявил, что уголовное дело в отношении Райымбека Матраимова не прекращено, оно расследуется. Возможно, некоторые эпизоды будут выделены в отдельное производство.

"Есть тайна следствия, поэтому подробно рассказать не могу. Но скажу, что согласно следствию подтверждена сумма ущерба в 2 млрд сомов. Мы уверены, что преступления Матраимова не ограничиваются на территории Кыргызстана. Это трансграничная коррупционная схема. Другие лица из Казахстана, России, Китая могут быть связаны с коррупционными схемами на таможне", - сказал Камчыбек Ташиев.